الأمن يكشف حقيقة فيديو يتهم ضابطا وزوجته بالتعدي على سيدة بالغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام إحدى السيدات وزوجها "ضابط شرطة" بالتعدي عليها وتهديدها بالغربية.



خلاف على أولوية استقلال مصعد تشعل مشاجرة بين سيدة وزوجة ضابط شرطة بالغربية

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 22 نوفمبر المنقضي حدثت مشاجرة بين القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) و(زوجة ضابط شرطة، وشقيقته) داخل إحدى المحلات التجارية لخلافات بينهم على أولوية استقلال المصعد الكهربائي الخاص بالمحل.

وفي وقت لاحق وحال تواجد الطرفين بإحدى الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا، قامت الأولى بتصوير شقيقة رجل الشرطة حال استقلالها سيارتها مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما لاعتراضها على تصويرها، قامت على إثر ذلك الثانية بالاتصال بشقيقها (ضابط الشرطة) حيث حضر وقام بإبعاد الطرفين بمساعدة الأهالي دون تجاوز.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين..وتولت النيابة العامة التحقيق.



