الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو يتهم ضابطا وزوجته بالتعدي على سيدة بالغربية

جانب من فيديو سيدة
جانب من فيديو سيدة اتهمت زوجة ضابط شرطة بالتعدى عليها
18 حجم الخط

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام إحدى السيدات وزوجها "ضابط شرطة" بالتعدي عليها وتهديدها بالغربية.
 

خلاف على أولوية استقلال مصعد تشعل مشاجرة بين سيدة وزوجة ضابط شرطة بالغربية 

رصدت  أجهزة الأمن، تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام إحدى السيدات وزوجها "ضابط شرطة" بالتعدي عليها وتهديدها بالغربية.
 

 

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 22 نوفمبر المنقضي حدثت مشاجرة بين القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) و(زوجة ضابط شرطة، وشقيقته) داخل إحدى المحلات التجارية لخلافات بينهم على أولوية استقلال المصعد الكهربائي الخاص بالمحل. 

وفي وقت لاحق وحال تواجد الطرفين بإحدى الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا، قامت الأولى بتصوير شقيقة رجل الشرطة حال استقلالها سيارتها مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما لاعتراضها على تصويرها، قامت على إثر ذلك الثانية بالاتصال بشقيقها (ضابط الشرطة) حيث حضر وقام بإبعاد الطرفين بمساعدة الأهالي دون تجاوز.


 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين..وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة بالغربية ضابط شرطة اول طنطا مشادة كلامية تصوير مخالف النيابة العامة القانون

مواد متعلقة

القبض على قائد سيارة بالبحيرة لإنزاله الركاب وطلب أجرة زيادة

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم و3 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي في حملات أمنية

مصرع فتاة في تصادم بالقاهرة، ووفاة عامل فى حادث دهس بـ15 مايو

ضبط 131 ألف مخالفة مرورية و82 حالة تعاطٍ بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 30 مليون جنيه من نشاط إجرامي بالنقد الأجنبي

ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين

حالة المرور اليوم، كثافات متقطعة في القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

بعد غرق اللاعب يوسف محمد، تفريغ كاميرات المراقبة بحمام السباحة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads