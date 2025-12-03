حالة المرور اليوم، كثافات متقطعة في القاهرة الكبرى

18 حجم الخط

شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الأربعاء، حالة من الكثافات المرورية المتحركة، خاصة في أوقات الذروة الصباحية، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة السير وتيسير الحركة أمام المواطنين.

في القاهرة، ظهرت كثافات متوسطة في محاور صلاح سالم، نفق الأزهر، وكوبري أكتوبر، مع سيولة نسبية في مناطق مدينة نصر والتجمع الخامس.

أما في الجيزة، فشهد شارع الهرم ومحور صفط اللبن ومحيط جامعة القاهرة زحامًا متقطعًا، بينما سادت حالة من الانسيابية في محور 26 يوليو والدائري في الاتجاهين.

وفي القليوبية، استقرت الحالة المرورية بشكل عام مع بعض التباطؤ عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الزراعي في اتجاه القاهرة.

الجيزة.. تكدسات في محاور الدقي والمهندسين

سجلت شوارع «الدقي – العجوزة – جامعة الدول – السودان» ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافات، بينما شهد محور صفط اللبن والطريق الدائري نطاق الجيزة أحمالًا مرورية خلال الذروة الصباحية، وسط جهود لسحب الاختناقات وإعادة السيولة.

القليوبية.. حركة متوسطة على الطرق السريعة

شهدت مداخل ومخارج القليوبية، خاصة بنها وطوخ وقليوب، سيولة نسبية مع بقاء الحركة متوسطة على الطريق الزراعي، ووجود تباطؤ محدود بالقرب من شبرا الخيمة بسبب أعمال بعض الإصلاحات.

وتتابع الإدارة العامة للمرور الحالة ميدانيًا عبر الكاميرات وغرف العمليات لضمان سيولة الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

