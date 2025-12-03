الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 131 ألف مخالفة مرورية و82 حالة تعاطٍ بين السائقين خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمراقبة وضبط الحركة المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 131434 مخالفة متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين

حالة المرور اليوم، كثافات متقطعة في القاهرة الكبرى

كما تم فحص 1599 سائقًا تبين إيجابية 73 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 826 مخالفة متنوعة شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

كما تم  فحص 119 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 25 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

