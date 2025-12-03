الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

استغلال الأطفال
استغلال الأطفال
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل له معلومات جنائية وسيدتين لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وكان بحوزتهم 7 أحداث معرضين للخطر، أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

 

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتم تسليم الأطفال لأهلهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية   لإيداع من تعذر الوصول لأهله في إحدى دور الرعاية.

