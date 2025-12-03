18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل له معلومات جنائية وسيدتين لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

وكان بحوزتهم 7 أحداث معرضين للخطر، أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي.



واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتم تسليم الأطفال لأهلهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله في إحدى دور الرعاية.

