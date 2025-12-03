الأربعاء 03 ديسمبر 2025
معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين

نجحت  أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط طرفي مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة عابدين، بعد تلقي بلاغ بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

ضبط طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء بالعاصمة

وتبين بالفحص أن المشاجرة حدثت بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، بينهم أحد الأجانب، وطرَف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، نتيجة معاكسة أحد أفراد الطرف الثاني لإحدى الفتيات، ما أدى إلى الاعتداء المتبادل باستخدام الأسلحة البيضاء. 

وأسفر الحادث عن إصابة 2 من الطرف الأول بسحجات و3 من الطرف الثاني بكدمات وجروح.

تم ضبط طرفي المشاجرة بحوزتهم 2 قطعة سلاح أبيض، وأقروا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.
واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى جانب آخر، رصدت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر عدد من المواطنين بمركز شرطة طامية بالفيوم من تعدي أحد الأشخاص على مقابرهم فى محاولة للاستيلاء عليها.

وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلاف بين المذكورين وبين المشكو فى حقه (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالبدء فى أعمال الحفر والبناء بقطعة أرض ملكه "صادر لها ترخيص بالبناء" مجاورة لسور مقابرهم.

وبسؤال الشاكين أقروا بتنازلهم عن شكواهم بعد تأكدهم من صحة المستندات التى يحوزها مالك الأرض وتصالحهم معه، وقاموا بحذف المنشور.

