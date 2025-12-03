مصرع فتاة في تصادم بالقاهرة، ووفاة عامل فى حادث دهس بـ15 مايو

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة بفتاة وفرار قائدها بالقاهرة، كشفت التحريات عن تفاصيل الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير فتاة تعمل موظفة في محل ملابس ومقيمة بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة النزهة، اصطدمت بها سيارة، وقام قائدها بالفرار من مكان الحادث، وتم نقل المجني عليها إلى أحد المستشفيات، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مدير شركة مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وبرر هروبه بخشيته من اعتداء الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

وفاة عامل فى حادث دهس بمدينة 15 مايو

لقى عامل مصرعه فى حادث دهس فى مدينة 15 مايو، وألقى رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع اصطدام سيارة بأحد الأشخاص أدى إلى وفاته، وفرار قائد السيارة من مكان الحادث.

بتاريخ أول ديسمبر الجاري، وأثناء عبور شخص مقيم بمحافظة الجيزة الطريق بدائرة قسم شرطة 15 مايو، اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة في الجسم.

تمكنت الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مقيم بمحافظة الجيزة.

وأقر المتهم بارتكاب الحادث وبرر هروبه بخوفه من المساءلة القانونية وتعرضه لتعدي الأهالي.

تم التحفظ على السيارة، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.