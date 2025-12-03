الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع فتاة في تصادم بالقاهرة، ووفاة عامل فى حادث دهس بـ15 مايو

مصرع فتاة ووفاة عامل
مصرع فتاة ووفاة عامل فى حادثي تصادم ودهس، فيتو
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة بفتاة وفرار قائدها بالقاهرة، كشفت التحريات عن تفاصيل الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير فتاة تعمل موظفة في محل ملابس ومقيمة بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة النزهة، اصطدمت بها سيارة، وقام قائدها بالفرار من مكان الحادث، وتم نقل المجني عليها إلى أحد المستشفيات، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مدير شركة مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل. 

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وبرر هروبه بخشيته من اعتداء الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

وفاة عامل فى حادث دهس بمدينة 15 مايو 

لقى عامل مصرعه فى حادث دهس فى مدينة 15 مايو، وألقى رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع اصطدام سيارة بأحد الأشخاص أدى إلى وفاته، وفرار قائد السيارة من مكان الحادث.

ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 30 مليون جنيه من نشاط إجرامي بالنقد الأجنبي

ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

بتاريخ أول ديسمبر الجاري، وأثناء عبور شخص مقيم بمحافظة الجيزة الطريق بدائرة قسم شرطة 15 مايو، اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة في الجسم.

تمكنت الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مقيم بمحافظة الجيزة. 

وأقر المتهم بارتكاب الحادث وبرر هروبه بخوفه من المساءلة القانونية وتعرضه لتعدي الأهالي.

تم التحفظ على السيارة، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم القاهرة وفاة عامل فرار سائق ضبط مرتكب الحادث النيابة

مواد متعلقة

ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 30 مليون جنيه من نشاط إجرامي بالنقد الأجنبي

ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين

حالة المرور اليوم، كثافات متقطعة في القاهرة الكبرى

ضبط 104 كيلوجرامات مواد مخدرة و86 فردا وبندقية خرطوش خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: حقيقة القبض على ملتحي وتلفيق قضية له بالبحيرة..الداخلية عن فيديو "اختطاف عريس" في الدقهلية: مشهد تمثيلي..انتشار أمني مكثف بسوهاج استعدادا لانتخابات النواب 

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالقاهرة وبحوزته 13 ألف مطبوع تجاري

ضبط سائق "فان" بالإسكندرية تعدى على سيدة بسبب تغيير خط السير

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع، ومؤتمر صحفي مرتقب

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب في 7 دوائر ملغاة

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني يسجل 123.59 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads