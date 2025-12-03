ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 30 مليون جنيه من نشاط إجرامي بالنقد الأجنبي

18 حجم الخط

واصلتأجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه

وأوضحت التحريات التى أجراها فريق التحقيق، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس منشآت تجارية، وتقدر القيمة المالية للأموال المغسولة بـ30 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

