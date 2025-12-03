الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على قائد سيارة بالبحيرة لإنزاله الركاب وطلب أجرة زيادة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بإنزال الركاب والامتناع عن استكمال خط سيره لرفضهم دفع أجرة أزيد من المقررة بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت أجهزة الأمن  منشورا مدعوما بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بإنزال الركاب والامتناع عن استكمال خط سيره لرفضهم دفع أجرة أزيد من المقررة بالبحيرة.
 

ضبط 131 ألف مخالفة مرورية و82 حالة تعاطٍ بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 30 مليون جنيه من نشاط إجرامي بالنقد الأجنبي

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة "سارية الترخيص" وقائدها، ومهنته سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

