القبض على قائد سيارة بالبحيرة لإنزاله الركاب وطلب أجرة زيادة 

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بإنزال الركاب والامتناع عن استكمال خط سيره لرفضهم دفع أجرة أزيد من المقررة بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت أجهزة الأمن منشورا مدعوما بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بإنزال الركاب والامتناع عن استكمال خط سيره لرفضهم دفع أجرة أزيد من المقررة بالبحيرة.



وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة "سارية الترخيص" وقائدها، ومهنته سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

