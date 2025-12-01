ترامب يعقد اجتماعًا أمنيًا طارئا لبحث الوضع في فنزويلا

18 حجم الخط

فنزويلا، ذكرت قناة "الحدث العربية" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مع فريقه الأمني اجتماعًا طارئًا، وذلك لبحث آخر تطورات الوضع في فنزويلا، في ظل مؤشرات على تصعيد سياسي واقتصادي يثير قلق واشنطن.

خيارات متنوعة لترامب بشأن فنزويلا على طاولة النقاش

وفي بيان رسمي، أكد البيت الأبيض أن أمام الرئيس ترامب عدة خيارات مطروحة للتعامل مع الأزمة الفنزويلية، دون الكشف عن تفاصيل تلك الخيارات أو طبيعتها، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع مجريات الأحداث بدقة.

ترامب يجرى اتصالا هاتفيًا مع رئيس فنزويلا

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الإثنين، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في وقت كشف فيه سيناتور أمريكي أن الولايات المتحدة عرضت على مادورو مغادرة بلاده إلى روسيا.

وقال ترامب: "أجريت اتصالًا مع مادورو ولا أريد الخوض في التفاصيل".

فرصة مادورو رئيس فنزويلا للمغادرة

ومن جانبه صرح السناتور عن ولاية أوكلاهوما ماركواين مولين لشبكة "سي إن إن": "بالمناسبة، منحنا مادورو فرصة للمغادرة. قلنا له إنه يستطيع المغادرة إلى روسيا أو إلى بلد آخر".

في وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن فنزويلا تطالب باحترام مجالها الجوي وتؤكد أنها لن تقبل أي أوامر أو تهديدات أجنبية.

وأعلنت "فلايت رادار"، قبل وقت سابق عن خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا.

