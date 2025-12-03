روبيو يرسم ملامح التسوية بين روسيا وأوكرانيا ويكشف عن نقطة الخلاف الرئيسية

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاربعاء، إن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يتطلب فتح قنوات حوار مع موسكو، مع تأكيد ضرورة مراعاة موقف كييف وضماناتها الأمنية.

وأضاف روبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن واشنطن تعمل على تحديد ما يمكن تقديمه لأوكرانيا من ضمانات أمنية وخطط لتحفيز اقتصادها ضمن أي إطار تسوية محتمل.

وأكد الوزير الأمريكي أن الحرب المستمرة "لا يمكن أن تُحسم لصالح أي طرف"، مشيرًا إلى أن نحو 7 آلاف جندي روسي يُقتلون أسبوعيًا، إلى جانب حجم الدمار الكبير في الجانب الأوكراني.

وأوضح أن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا هي 20% من أراضي جمهورية دونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة كييف.

وتابع: "ما يختلفون عليه حاليًّا هو منطقة تمتد من 30 إلى 50 كيلومترًا، أي ما يعادل 20% من جمهورية دونيتسك، لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية. نحاول، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم، تحديد ما يمكن للأوكرانيين التعايش معه، والذي سيمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل".

وتابع: "في النهاية، الأمر متروك لهم. إذا قرروا أنهم لا يريدون إنهاء الحرب، فستستمر. لكننا سنسعى لوضع حد لها".

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة هي "الطرف الوحيد القادر على سد الفجوات" ودفع الجهود الدولية نحو إنهاء الحرب، مؤكدًا أن هذا ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية في المرحلة الراهنة.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تحاول فهم "قدرتها على تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع".

وأضاف: "وللقيام بذلك، علينا التفاوض مع كلا الجانبين. هناك بعض الأشخاص غير العقلانيين المتورطين في هذه العملية، ممن يعتقدون أنه يجب علينا التحدث مع أوكرانيا فقط، وعدم التفاوض مع روسيا إطلاقا. من المستحيل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا دون التفاوض مع روسيا، ولكن علينا أيضا مراعاة موقف أوكرانيا".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعمل على اتفاق منذ 10 أشهر، في محاولة لإيجاد مقترحات "يمكن للجانبين العيش معها".

وأردف روبيو: "أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم. اقتربنا من الهدف، لكننا لم نصل إليه بعد. ما زلنا غير قريبين بما يكفي، لكن هذا قد يتغير".

وأضاف: "يعتقد البعض أن سياستنا يجب أن تقتصر على مواصلة تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى طالما استمرت هذه الحرب. هذا غير واقعي. ولن يحدث".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إدارة واشنطن الحالية "تقول هذا منذ زمن طويل". مؤكدا أنه "لا يمكن تقديم الدعم بهذا الحجم وبهذه الكميات".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الخطوات الأخيرة في هذه العملية ستكون دائما الأصعب، ويجب التوصل إلى اتفاق قريبا. منوها بأن واشنطن تقيم ما إذا كان من المجدي تخصيص وقت لهذه العملية كوسيط، أم أن الوقت قد حان للتركيز على قضايا مهمة أخرى.

وكان الكرملين قد أعلن الثلاثاء انتهاء المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودام نحو 5 ساعات الاجتماع، الذي جرى في الكرملين وتناول خطة أمريكية معدّلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات في أوكرانيا.

وأشار الكرملين إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة "مفيدة" لكن ما زالت هناك حاجة لـ"كثير من العمل"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى "تسوية" حتى الآن بشأن "الأراضي المحتلة".

وقال يوري أوشاكوف مساعد بوتين، إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن السلام في أوكرانيا، موضحًا أن فرص إحلال السلام هناك لم تعد أقرب لكنها في الوقت نفسه لم تبتعد.

وأشار أوشاكوف إلى أن الجانبين أخفقا في التوصل إلى حل وسط بشأن النزاع المتعلق بالأراضي، والذي يمثل واحدة من أصعب القضايا في الصراع.

وجاءت هذه التصريحات بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب.

ووصف أوشاكوف المناقشات بأنها بنّاءة لكنه أقرّ بأن الخلافات لا تزال قائمة بشأن أوكرانيا.

