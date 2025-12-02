ما هو موقف بكين من تهديدات ترامب لـ فـنزويلا؟ خبيرة في الشأن الصيني ترد

18 حجم الخط

كشفت الدكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، والخبيرة في الشأن الصيني والآسيوي، عن موقف الصين الرافض للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فنزويلا، والتي وصف فيها الأجواء الفنزويلية بأنها "مغلقة بالكامل".

وأوضحت حلمي لـ “فيتو” أن الصين تعتبر هذه التصريحات بمثابة "تهديد استعمارى" ضد السيادة الوطنية لـ فنزويلا، وأنها تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي وأهداف الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذا الموقف يعكس سياسة أمريكية تهدف إلى ممارسة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجباره على التنحي عن منصبه، ومحاولة تقويض استقرار الدولة الفنزويلية.

وأكدت حلمي أن الموقف الصيني يعكس تمسكها بمبدأ احترام السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وهو ما يتماشى مع سياسة الصين الخارجية القائمة على تعزيز التعاون الدولي والاحترام المتبادل.

ترامب يؤيد نظاما مواليا لـ أمريكا في فنزويلا

أكدت مصادر أن ترامب، يرى أن الإطاحة بحكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإرساء نظام ديمقراطي موالٍ للولايات المتحدة في منطقة أمريكا اللاتينية، يعد بمثابة إنجاز كبير في سجل السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار إلى أن واشنطن تمارس ضغطًا متعدد الأوجه على النظام الفنزويلي، يجمع بين فرض عقوبات اقتصادية قاسية، وتصعيد عسكري، وتنفيذ عمليات استخباراتية سرية، بهدف إجبار مادورو على التنحي أو إحداث انقسام داخل حكومته. ورغم هذه الضغوط، يظل الدعم الروسي والصيني لحكومة كاراكاس حجر عثرة أمام تنفيذ هذه السياسات.

وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن الصين تدرك تمامًا الطموحات الأمريكية لتغيير النظام في كاراكاس بالقوة. وقد قام ترامب في أكثر من مناسبة بربط نظام مادورو بعصابات إجرامية، مشيرًا إلى خطط سمح خلالها لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، في محاولة للإطاحة بالحكومة.

وفي إطار هذه السياسات، أحيى ترامب أيضًا قانون "الأعداء الأجانب"، الذي استخدم خلال الحرب العالمية الثانية للاحتجاز والترحيل الجماعي للمواطنين اليابانيين والألمان والإيطاليين، ولكن هذه المرة كان الهدف هو احتجاز وترحيل المواطنين الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة.

ضرب المصالح الصينية في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي

وواصلت الخبيرة في الشأن الصيني، حديثها قائلة: إن الدوائر السياسية والاستخباراتية والأمنية في بكين انتقدت بشدة استغلال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لحملته ضد العصابات الإرهابية وتجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية، كذريعة لبدء تنفيذ خطته الشاملة لضرب المصالح الصينية في المنطقة تحت مسمى "مبدأ دونرو".

وقالت إن الصين ترى أن الهدف الجزئي من هذه السياسة الأمريكية هو "تطهير الفناء الخلفي لأمريكا من النفوذ الصيني"، حيث اعتبرت بكين أن الولايات المتحدة تحاول استغلال الأوضاع الأمنية في المنطقة لزيادة ضغطها على المصالح الصينية، ولا سيما في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وأوضحت أن واشنطن استخدمت الهجمات على قوارب المخدرات في المنطقة لتبرير إرسال إحدى أساطيلها البحرية الكبرى، التي تضم سفنًا حربية، مسيرات، وقوات أمريكية، في تحرك غير عادي قبالة سواحل فنزويلا في الفترة الأخيرة، وهو ما يُنظر إليه في بكين كخطوة تهدف إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية في المنطقة وتقويض النفوذ الصيني.

تحالفات مع روسيا والصين وإيران وكوبا لمواجهة النفوذ الأمريكى

وفي سياق تصاعد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة، تابعت الدكتورة نادية حلمي: إن فنزويلا سعت إلى تعزيز تحالفاتها مع دول مثل روسيا والصين وإيران وكوبا في محاولة لمواجهة النفوذ الأمريكي المتزايد في المنطقة.

وأضافت أنه تزامن هذا التحرك مع انتشار قطع بحرية أمريكية قبالة السواحل الفنزويلية وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في فنزويلا وأمريكا اللاتينية بشكل عام، تحت ذرائع متعددة، أبرزها مكافحة المخدرات في تلك المنطقة.

وأوضحت حلمي أن هذه التحركات العسكرية الأمريكية أثارت قلقًا كبيرًا في الصين، خاصةً في ظل ما يُعتبر تهديدًا مباشرًا للنفوذ الصيني في المنطقة.

وفي رد فعل سريع، تصاعد الخطاب الصيني الذي أبدى استياءً واضحًا من سياسات التدخل الأمريكي، حيث حذرت بكين واشنطن من استخدام أي ذريعة لتبرير التدخل العسكري في فنزويلا.

تخفيف التصعيد الأمريكي في فنزويلا

وتشير التوقعات إلى أن الصين قد تتدخل لتخفيف التصعيد الأمريكي في فنزويلا خلال الفترة المقبلة، ربما باتخاذ موقف مشابه للموقف السوفيتي إبان الحرب الأمريكية على كوبا في الخمسينيات.

لكن السيناريو الأكثر واقعية، وفقًا لمراقبين، هو أن الصين ستستمر في دعم فنزويلا في مواجهة الضغط الأمريكي المتزايد، مع سعيها للحفاظ على توازن القوى في المنطقة وضمان استمرار نفوذها في أمريكا اللاتينية.

