خارج الحدود

روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون مسؤولين أوكرانيين الأحد بفلوريدا

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم السبت، إن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقون مع مسؤولين أوكرانيين، غدا الأحد، في ولاية فلوريدا.

روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون مسؤولين أوكرانيين الأحد بفلوريدا

ويأتي ذلك بعد توجه وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أن وفدًا في طريقه إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض.

ماكرون يجتمع بزيلينسكي في باريس يوم الاثنين

من جهة أخرى، ذكر قصر الإليزيه في بيان السبت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع بزيلينسكي في باريس، يوم الاثنين.

وقال الإليزيه إن الزعيمين سيناقشان "شروط سلام عادل ودائم"، عقب المحادثات التي عقدت في جنيف وخطة السلام الأمريكية.

وكانت آخر زيارة لزيلينسكي إلى باريس في 17 نوفمبر.

وقال ماكرون الأسبوع الماضي إن فرنسا ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على وضع اللمسات الأخيرة على حل لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بقيادة فرنسا وبريطانيا وبمشاركة وثيقة من تركيا، وللمرة الأولى الولايات المتحدة، بهدف وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا فور التوصل إلى اتفاق سلام.

 

