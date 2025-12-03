الأربعاء 03 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

يصنَّف سرطان البنكرياس كأحد أكثر أنواع السرطان فتكًا على مستوى العالم، إذ يتّسم بمسارٍ صامت في مراحله الأولى قبل أن يتحوّل إلى مرض شديد العدوانية مع تقدّمه. 

ورغم أن نسبته لا تتجاوز 3% من إجمالي الإصابات السرطانية عالميًا، إلا أنه يتسبب في عدد وفيات يفوق بكثير ما تشير إليه نسب الانتشار، ما يجعله مرشحًا ليصبح ثاني أهم سبب للوفاة المرتبطة بالسرطان خلال العقد المقبل وفقا لما نشر على Times of india. 

وبينما تعرف عوامل الخطر التقليدية مثل التدخين والسمنة ومرض السكري والتهاب البنكرياس المزمن، تكشف أبحاث حديثة عن عامل متصاعد الأهمية: الجلوس لفترات طويلة، خصوصًا في الوظائف المكتبية.

أدلة جديدة: الجلوس عامل خطر سببي

أصبحت فترات الجلوس الممتدة جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة المعاصر، سواء أمام شاشات الحاسوب، أو في المقابلات والاجتماعات، أو أثناء التنقل. 

وفي هذا السياق، برزت دراسة موسعة استخدمت منهجية العشوائية المندلية (MR) معتمدةً على متغيرات جينية مرتبطة بمدة مشاهدة التلفاز كمؤشر للسلوك الخامل. تعتمد هذه المنهجية على مشاهدة التلفاز لأنها عادة تعكس الجلوس المتواصل في المنزل وترتبط بشكل وثيق بإجمالي ساعات الجلوس اليومية.

وحللت الدراسة بيانات لأكثر من 10 آلاف مريض بسرطان البنكرياس، وما يزيد على 266 ألف شخص من مجموعات الضبط، وتوصلت إلى نتائج لافتة:

كل ساعة إضافية من مشاهدة التلفاز يوميًا ترفع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 52%.

يعود نحو 54% من هذا الخطر إلى الأسباب المرتبطة بزيادة مؤشر كتلة الجسم، ما يشير إلى أن الجلوس الممتد يُحدث خللًا في التمثيل الغذائي ويزيد الوزن، وهو ما يسهم في تطور الخلايا السرطانية.

ولأن الدراسة أثبتت علاقة سببية لا مجرد ارتباط، فإنها تعزّز الأدلة المتزايدة على أن السلوك الخامل يُعد عامل خطر مستقلًا للإصابة بسرطان البنكرياس، ولا يقتصر التأثير على وقت الفراغ فحسب.

 إذ تُظهر دراسات مهنية عديدة أن الوظائف المكتبية تُصنَّف اليوم بين “الوظائف عالية الخطورة”، نتيجة الجمع بين قلة الحركة، وانخفاض استهلاك الطاقة، وارتفاع معدلات السمنة.

أدلة داعمة من أبحاث السرطان

رغم محدودية الدراسات المباشرة التي تربط وقت الجلوس بسرطان البنكرياس تحديدًا، فإن الأدبيات العلمية الأوسع تؤكد وجود علاقة قوية بين الخمول والسرطان:

1. ارتفاع وفيات السرطان بسبب الخمول
أوضحت دراسة منشورة في JAMA Oncology، اعتمدت على مجسات الحركة، أن الأشخاص الأكثر جلوسًا معرضون للوفاة من السرطان بنسبة 52% مقارنةً بمن يجلسون أقل.

2. المهن عالية الخطورة

تشير مراجعات لبيئات العمل إلى أن الوظائف المستقرة البدون حركة ترتبط بمعرضات كيميائية خطرة مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمركبات المكلورة، ما قد يزيد مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

3. أدلة من سرطانات أخرى

ربطت دراسات متعددة بين كثرة الجلوس وارتفاع مخاطر الإصابة بسرطانات القولون والثدي وبطانة الرحم، ما يشير إلى مسارات بيولوجية مشتركة يمكن أن تشمل البنكرياس.

الأساس البيولوجي: كيف يضر الجلوس البنكرياس؟

4. السمنة وتضخم الأعضاء
قد تتسبب السمنة الناتجة عن قلة الحركة في تضخم البنكرياس، ما يخلق بيئة خلوية أكبر عرضة للتحول السرطاني.

لماذا تزداد خطورة هذا العامل ؟

تشهد العديد من البلدان  تحولات سريعة نحو أنماط حياة خالية من النشاط.

 وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 50% من البالغين غير نشطين بدنيًا، وترتفع المعدلات في المدن إلى 65%. كما يقضي موظفو المكاتب ما يصل إلى 11 ساعة يوميًا جالسين، وهي من أعلى المعدلات عالميًا.

الوقاية ممكنة: خطوات بسيطة ذات تأثير كبير

للحد من مخاطر السرطان، يشدد الأطباء على أهمية الحفاظ على وزن صحي وتقليص وقت الجلوس قدر الإمكان، خاصة في أماكن العمل. 

وتشمل التوصيات العملية:

الوقوف أو التمدد كل 30–40 دقيقة.

استخدام مكاتب يمكن تعديل ارتفاعها للوقوف.

عقد اجتماعات أثناء المشي.

أخذ استراحات قصيرة (5–10 دقائق) كل ساعة.

اختيار السلالم بدلًا من المصعد.

تشجيع سياسات داعمة للصحة في بيئات العمل.

استبدال جزء من وقت الجلوس بنشاط خفيف مثل المشي.

تكمن أهمية هذه الإجراءات في أنها تقلل الخطر بغض النظر عن الوزن، إذ تشير الأدلة إلى أن نحو نصف تأثير الجلوس على خطر الإصابة بسرطان البنكرياس مستقل تمامًا عن مؤشر كتلة الجسم.

سرطان البنكرياس مرض شديد الخطورة، لكن عامل الخمول على خطورته  قابل للتعديل.

 ويُعد تقليل وقت الجلوس خطوة فعّالة في خفض المخاطر، بل ويسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ومستويات السكر والمناعة.

ابدأ اليوم، واجعل الحركة جزءًا أساسيًا من روتينك الشخصي والمهني، كن قدوة في محيطك، وشجّع زملاءك وأصدقاءك وأفراد أسرتك على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطًا. فبخطوات بسيطة يمكن بناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها سرطان البنكرياس.

