بعد الإعلان عن خلو مصر منه، تعرف على مرض التراكوما، الأسباب والأعراض

مرض التراكوما، هو مرض معدٍ يصيب العين، ويُعتبر من أهم أسباب العمى المعدية في العالم، خاصة في المناطق النامية التي تعاني من سوء النظافة ونقص المياه النظيفة.

وقد أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عبر كلمة مسجلة، خلو جمهورية مصر العربية -رسميًّا- من مرض «التراكوما» كمشكلة صحية عامة، في إطار افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية».



ينجم هذا المرض عن عدوى بكتيرية تُسببها بكتيريا Chlamydia trachomatis، والتي تُهاجم الغشاء المخاطي للعين والجفون، مسببة الالتهابات المزمنة التي تؤدي مع مرور الوقت إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فقدان البصر إذا لم يُعالج بشكل صحيح.



أسباب مرض التراكوما

يحدث مرض التراكوما نتيجة انتقال البكتيريا المسببة له من شخص مصاب إلى آخر سليم. أهم طرق العدوى تشمل:

الاتصال المباشر: مثل لمس العين أو الوجه لشخص مصاب.

الملامسة غير المباشرة: عبر المناشف أو الأقمشة أو أدوات النظافة الشخصية المشتركة.

الحشرات: خاصة الذباب الذي ينقل البكتيريا من إفرازات الشخص المصاب إلى عين شخص آخر.



يلعب نقص النظافة الشخصية وسوء الصرف الصحي دورًا كبيرًا في انتشار المرض، حيث يزيد التزاحم السكاني والفقر من احتمالية انتقال العدوى.



كما أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، نظرًا لتعرضهم المستمر للبيئات غير النظيفة ولأنهم أقل حرصًا على غسل اليدين والوجه.



أعراض مرض التراكوما

تختلف أعراض مرض التراكوما حسب مرحلة المرض، وتشمل:

المرحلة المبكرة: احمرار العين، حكة شديدة، إفرازات مائية أو صديدية، شعور بالحرقة والرمل في العين.

المرحلة المتقدمة: حدوث ندبات على الجفن، التواء الجفون للداخل (Entropion)، وانغماس الرموش باتجاه قرنية العين (Trichiasis) مما يسبب خدش القرنية وألم شديد.

المضاعفات الخطيرة: تندب القرنية وفقدان الرؤية الجزئي أو الكلي في حال عدم معالجة المرض في الوقت المناسب.

تشخيص التراكوما

يتم تشخيص مرض التراكوما عن طريق الفحص السريري للعين والجفون باستخدام المجهر. يُلاحظ الطبيب في المراحل المتقدمة وجود خطوط بيضاء على الجفن الداخلي تشير إلى الندبات، بالإضافة إلى تغير اتجاه الرموش. في بعض الحالات، يمكن استخدام فحوصات مخبرية لتأكيد وجود بكتيريا Chlamydia trachomatis.

مرض التراكوما

علاج مرض التراكوما

يعتمد علاج التراكوما على مرحلة المرض وشدة العدوى:



العلاج الدوائي: استخدام المضادات الحيوية مثل الأزيثروميسين أو الدوكسيسايكلين للقضاء على العدوى البكتيرية. يُوصى في الحالات المبكرة باستخدام قطرات العين والمراهم المحتوية على المضادات الحيوية.

العلاج الجراحي: في الحالات المتقدمة، حيث تسبب الندبات التواء الجفون وانغماس الرموش على القرنية، يحتاج المريض إلى تدخل جراحي لتصحيح اتجاه الجفون ومنع تلف القرنية الدائم.

العناية بالعين: غسل العين بالماء النظيف بانتظام والحفاظ على نظافة الوجه والأيدي يساعدان على تخفيف الأعراض ومنع انتقال العدوى للآخرين.

الوقاية من التراكوما



الوقاية هي الخطوة الأهم لتجنب الإصابة بهذا المرض، وتشمل:

الحفاظ على نظافة اليدين والوجه بشكل دائم، خاصة للأطفال.

توفير مياه نظيفة وصرف صحي جيد في المناطق المزدحمة.

مكافحة الذباب والحشرات الناقلة للعدوى من خلال المبيدات أو النظافة المستمرة.

تجنب مشاركة أدوات النظافة الشخصية مثل المناشف أو الوسائد.

التثقيف الصحي للسكان حول مخاطر المرض وأهمية العلاج المبكر.

التراكوما والصحة العامة



تعتبر التراكوما من الأمراض التي يمكن القضاء عليها بالمجهود المجتمعي والدولي، وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية برامج للقضاء على التراكوما في المناطق الأكثر تضررًا، عبر توزيع المضادات الحيوية وتقديم الرعاية الجراحية لمن يعانون من مضاعفات المرض.

النجاح في مكافحة المرض يعتمد على التوعية المجتمعية، تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، والالتزام بالعلاج الطبي المناسب.

التراكوما مرض معدٍ خطير يهدد البصر ويصيب بشكل رئيسي الأطفال في المناطق التي تعاني من نقص النظافة والمياه النظيفة. يمكن الوقاية منه بشكل فعال من خلال النظافة الشخصية، استخدام المياه النظيفة، ومكافحة الحشرات.

التشخيص المبكر والعلاج الدوائي والجراحي المناسب يمكن أن يمنع فقدان البصر ويحسن نوعية الحياة للمصابين. لذلك، يُعد التوعية الصحية والاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أهم الوسائل لمكافحة انتشار هذا المرض وتحقيق مجتمع خالٍ من التراكوما.

