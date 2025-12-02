الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسئولية وطنية ولن نسمح بأي نقص

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة، فيتو
18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لبحث انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلي كبرى الشركات والجهات المعنية.

توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسؤولية وطنية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسؤولية وطنية، مشددًا على أولوية الدولة القصوى لمنع أي نقص في المستحضرات الحيوية، وضرورة استمرار التنسيق مع كل الجهات لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية متكاملة.

مستجدات توافر الأدوية في السوق المحلي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مستجدات توافر الأدوية في السوق المحلي، وما تم تنفيذه من إجراءات سابقة، والخطوات المستقبلية لتعزيز استقرار المنظومة. كما تم التأكيد على ضمان استمرارية توفير المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المنشآت الصحية بشكل مستدام.

وزير الصحة: إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور بالبحيرة

إعدام 21 طن أغذية وغلق 153 منشأة غير مرخصة في حملات لمديرية الصحة بالشرقية

وأضاف أن الاجتماع تناول التحديات المتعلقة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمينها، والتسهيلات المطلوبة، إلى جانب آليات سداد مستحقات الشركات، وذلك في إطار الرؤية الرئاسية الشاملة لاستقرار الإنتاج وضمان استمرار توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد كجوك وزير المالي أحمد كجوك الادوية والمستلزمات الطبية الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الصحة والسكان المستحضرات الدوائية هيئة المصرية للشراء الموحد هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

الخميس، فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

الرعاية الصحية: لأول مرة استئصال الأورام باستخدام تقنية جديدة لا تتطلب تدخلا جراحيا

نصائح مهمة من معهد التغذية للحامل لتفادي الإمساك بطريقة آمنة

وزير الصحة: إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور بالبحيرة

أستاذ أمراض نساء: اضطراب الدورة الشهرية وزيادة الوزن علامات لهذا المرض

الصحة: «فاكسيرا» تستقبل وفدًا إفريقيًا من Africa CDC لتدريب الكوادر على التصنيع الحيوي

وزير الصحة يبحث مع الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات مستجدات المشروع

في اليوم العالمي للإيدز، أماكن إجراء الفحص مجانا وبسرية تامة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها أحكام القانون

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

اليوم العالمي لإلغاء الرق، هكذا أغلقت الشريعة الإسلامية أبواب العبودية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads