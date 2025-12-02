وزير الصحة: إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور بالبحيرة

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث معدلات تنفيذ المشروعات الصحية الجارية والتوسع في خدمات القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

توفير أفضل خدمة طبية للمواطنين

وأكد الوزير أهمية محافظة البحيرة لكثافتها السكانية التي تقارب 7 ملايين نسمة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض قدرات النظام الصحي بالمحافظة، واحتياجات المنشآت الطبية، والتوزيع الأمثل للكوادر البشرية وفقًا للحاجة الفعلية، كما تابع الوزير معدلات إنجاز المشروعات الجارية، موجهًا بحل أي عقبات فورًا والالتزام بالجداول الزمنية.

تطوير مستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحي

وتناول الاجتماع متابعة الأعمال في مستشفيات بدر، حوش عيسى، وأبو حمص المركزية، وتطوير مستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحي، كما نوقش إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور، ومركز تميز للولادات الطبيعية بمستشفى المحمودية.

وبحث الاجتماع تسريع رفع كفاءة المنشآت الصحية ووحدات الرعاية الأساسية، تعزيز برامج الولادة الطبيعية الآمنة، خفض الولادات القيصرية غير المبررة، وتطوير منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية.

ومن جهتها، أعربت محافظ البحيرة عن شكرها للوزير وقيادات الوزارة وفرق العمل بالمديرية والمستشفيات، مؤكدة حرصها على تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة في ضوء الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة على مستوى الجمهورية.

