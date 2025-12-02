الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور بالبحيرة

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو
18 حجم الخط
ads

 عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث معدلات تنفيذ المشروعات الصحية الجارية والتوسع في خدمات القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

 

توفير أفضل خدمة طبية للمواطنين

وأكد الوزير أهمية محافظة البحيرة لكثافتها السكانية التي تقارب 7 ملايين نسمة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض قدرات النظام الصحي بالمحافظة، واحتياجات المنشآت الطبية، والتوزيع الأمثل للكوادر البشرية وفقًا للحاجة الفعلية، كما تابع الوزير معدلات إنجاز المشروعات الجارية، موجهًا بحل أي عقبات فورًا والالتزام بالجداول الزمنية.

تطوير مستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحي

وتناول الاجتماع متابعة الأعمال في مستشفيات بدر، حوش عيسى، وأبو حمص المركزية، وتطوير مستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحي، كما نوقش إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور، ومركز تميز للولادات الطبيعية بمستشفى المحمودية.

وبحث الاجتماع تسريع رفع كفاءة المنشآت الصحية ووحدات الرعاية الأساسية، تعزيز برامج الولادة الطبيعية الآمنة، خفض الولادات القيصرية غير المبررة، وتطوير منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية.

بعد استجابة الصحة ونقابة السينمائيين، تفاصيل الحالة الصحية للسيناريست هناء عطية

إعدام 21 طن أغذية وغلق 153 منشأة غير مرخصة في حملات لمديرية الصحة بالشرقية

ومن جهتها، أعربت محافظ البحيرة عن شكرها للوزير وقيادات الوزارة وفرق العمل بالمديرية والمستشفيات، مؤكدة حرصها على تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة في ضوء الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الصحة والسكان الصحة بالشرقية العاصمة الجديدة الولادة الطبيعية الولادات القيصرية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة قرية سنهور محافظة البحيرة محافظ البحيرة مديرية الصحة بالشرقية مستشفي المحمودية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

أستاذ أمراض نساء: اضطراب الدورة الشهرية وزيادة الوزن علامات لهذا المرض

الصحة: «فاكسيرا» تستقبل وفدًا إفريقيًا من Africa CDC لتدريب الكوادر على التصنيع الحيوي

وزير الصحة يبحث مع الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات مستجدات المشروع

في اليوم العالمي للإيدز، أماكن إجراء الفحص مجانا وبسرية تامة

اليوم العالمي للإيدز 2025، الصحة العالمية تحذر من مرحلة حرجة مع تراجع التمويل لمكافحة المرض

هيئة الرعاية الصحية: استمرار تحسن معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي

وزير الصحة: ارتفاع متوسط أعمار المواطنين نتيجة تحسن الرعاية الصحية

السكتة الدماغية لدى الشباب، 6 أسباب رئيسية يحذر منها أطباء القلب

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

وظيفة جديدة أم دعوة لتوعية الطلاب؟ حقيقة تعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان

6450 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads