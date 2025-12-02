الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

تثبيت العمود الفقري بـ20 مسمارًا، جراحة دقيقة تنقذ فتاة بمستشفى قليوب

مستشفي قليوب التخصصي
مستشفي قليوب التخصصي
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة أن الفريق الطبي بمستشفى قليوب التخصصي بمحافظة القليوبية نجح في إجراء عملية دقيقة لفتاة تبلغ من العمر 28 عامًا، كانت تعاني من اعوجاج شديد بالعمود الفقري تسبب لها في مضاعفات خطيرة أثرت على قدرتها على التنفس.

تزايد المخاطر الصحية الناتجة عن درجة الاعوجاج

 

وأوضحت وزارة الصحة أن قرار التدخل الجراحي جاء بعد تزايد المخاطر الصحية الناتجة عن درجة الاعوجاج، حيث خضعت المريضة لعملية دقيقة تم خلالها تثبيت العمود الفقري باستخدام 20 مسمارا، في خطوة هدفت لإعادة التوازن ومنع تفاقم الأعراض التنفسية.

وأكد الفريق الطبي أن المريضة خرجت من غرفة العمليات وهي في حالة مستقرة، وغادرت المستشفى بعد تلقي الرعاية اللازمة، بحالة جيدة.

وزير الصحة: توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسئولية وطنية ولن نسمح بأي نقص

وزير الصحة: إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور بالبحيرة

 

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الفريق الطبي بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية نجح في إنقاذ حياة رضيع وُلد حديثًا، بعدما استقبلته المستشفى وهو يعاني من صعوبة شديدة في التنفس من الدرجة الرابعة والتهاب رئوي جنيني.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه فور وصول الطفل تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وإجراء فحص بالموجات الصوتية على القلب، والذي كشف عن ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي.

 وخلال المتابعة الطبية المستمرة، حدث تجمع هوائي على الرئة اليمنى، ما استدعى تدخلًا عاجلًا تم خلاله تركيب أنبوبة صدرية لإنقاذ حياته، مع مراقبة دقيقة على مدار الساعة.

وبحسب الفريق الطبي، بدأت حالة الرضيع تتحسن تدريجيًا، حيث تم إزالة الأنبوبة الصدرية والأنبوبة الحنجرية وخفض الأكسجين تدريجيًا إلى أن استقرت حالته بالكامل.

وغادر الطفل المستشفى سليمًا معافى بعد تلقيه الرعاية اللازمة.

