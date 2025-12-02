الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الرعاية الصحية: لأول مرة استئصال الأورام باستخدام تقنية جديدة لا تتطلب تدخلا جراحيا

الفريق الطبي
الفريق الطبي
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن انطلاق خدمات نوعية جديدة لأول مرة داخل مركز أورام أسوان التابع للهيئة، وذلك في إطار خطة طموحة لتحويله إلى مركز تميز متكامل لتشخيص وعلاج أمراض الأورام بمحافظة أسوان، باعتباره المركز الوحيد المتخصص في الأورام بالمحافظة.

إجراء أول عملية استئصال كامل لورم بالمستقيم باستخدام تقنية "تقشير الأورام بمنظار الجهاز الهضمي

وأكد السبكي أن الهيئة حققت نقلة نوعية داخل المركز بإضافة خدمات طبية متقدمة لخدمة أهالي المحافظة، وفي مقدمتها إجراء أول عملية استئصال كامل لورم بالمستقيم باستخدام تقنية "تقشير الأورام بمنظار الجهاز الهضمي  مناظير الفراغ الثالث" دون أي تدخل جراحي، وهي عملية معقدة لمريض يبلغ من العمر 78 عامًا ويعاني من ورم سطحي كبير بالمستقيم.

وأُجريت العملية على يد فريق طبي متخصص ضم: الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم المناظير بمجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة ببورسعيد، والدكتور عبدالله أبوبكر عبدالحميد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور إبراهيم عبدالنعيم محمد، طبيب مقيم جهاز هضمي، إلى جانب فريق التخدير المكوَّن من الدكتورة سوزان سيد حافظ، استشاري التخدير، والدكتورة آلاء الذهبي، أخصائي التخدير. 

وأشار السبكي إلى أن نجاح هذه العملية يمثل بداية مرحلة جديدة من الخدمات التداخلية الدقيقة داخل المركز.

وأضاف السبكي أن الهيئة افتتحت كذلك قسم العلاج الطبيعي داخل مركز أورام أسوان، وهو قسم متكامل يضم أجهزة علاجية متقدمة تشمل: أجهزة التنبيه الكهربائي، وجهاز المجال المغناطيسي، والأشعة تحت الحمراء، والموجات فوق الصوتية، إلى جانب مجموعة من الأدوات الرياضية المخصصة للتأهيل الحركي.

ويقدم القسم برامج تأهيل متخصصة لمرضى الأورام، منها: علاج التورم الليمفاوي بعد استئصال أورام الثدي، وعلاج مشاكل الكتف والرقبة بعد الجراحات، وتأهيل المرضى أثناء وبعد العلاج الكيماوي والإشعاعي، وعلاج الآلام العضلية والالتهاب العصبي الطرفي، وعلاج مضاعفات الأورام المؤثرة على الجهاز العصبي مثل الجلطات الناتجة عن أورام المخ أو الشلل الناتج عن أورام العمود الفقري.

وزير الصحة: إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور بالبحيرة

الصحة: «فاكسيرا» تستقبل وفدًا إفريقيًا من Africa CDC لتدريب الكوادر على التصنيع الحيوي

كما يقدم القسم خدمات علاج طبيعي متقدمة للحالات المحجوزة بالعناية المركزة لتحسين وظائف التنفس وتقليل مدة الإقامة، إلى جانب خدمات التأهيل لغير مرضى الأورام، مثل حالات العمود الفقري قبل وبعد الجراحة، وتأهيل الكسور، وعلاج التهاب المفاصل، والعصب السابع.

مركز أورام أسوان يضم هيكلًا طبيًا متكاملًا من الأقسام الطبية

 

وأوضح السبكي أن مركز أورام أسوان يضم هيكلًا طبيًا متكاملًا من الأقسام الطبية يشمل: قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، وقسم العمليات، وقسم العناية المركزة، إلى جانب مجموعة من الأقسام الطبية المساعدة مثل: الأشعة، والمختبر، وبنك الدم، والصيدلية، والعلاج الطبيعي.

ويقدم المركز باقة واسعة من الخدمات الطبية تشمل: جراحة الأورام، العلاج الإشعاعي، طب الأورام، أمراض الدم السرطانية، مناظير الجهاز الهضمي، الأشعة الداخلية، التخدير وعلاج الألم، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة من خدمات التغذية العلاجية، والطب النووي والمسح الذري.

وأشار السبكي إلى أن القوة السريرية للمركز تعكس قدرته الاستيعابية الكبيرة، حيث يضم: 58 سريرًا داخليًا، و3 أسرة طوارئ، و6 أسرة عناية مركزة، و23 كرسيًا للعلاج الكيماوي، إلى جانب غرفتي عمليات مجهزتين بالكامل للعمليات الجراحية الدقيقة. 

ولفت إلى أن قسم العمليات يُجري خدمات متعددة تشمل: جراحة الأورام، بزل النخاع، أخذ العينات بالأشعة التداخلية، ومناظير الجهاز الهضمي.

وأكد السبكي أن مركز أورام أسوان، منذ انضمامه إلى الهيئة مطلع العام الجاري، قدم ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية للمرضى بمحافظة أسوان، مما يعكس حجم التطور الذي يشهده المركز وقدرته على تلبية احتياجات المرضى في جميع تخصصات الأورام.

وزير الصحة: إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور بالبحيرة

بعد استجابة الصحة ونقابة السينمائيين، تفاصيل الحالة الصحية للسيناريست هناء عطية

 أكد أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لرفع كفاءة الخدمات الطبية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وأنها تعمل بخطوات ثابتة لتحويل مركز أورام أسوان إلى مركز تميز متكامل لتشخيص وعلاج أمراض الأورام، لخدمة أبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، وتقديم خدمات تشخيص وعلاج على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة.

