فوائد الكركم، يخفف الالتهابات ويخفض الكوليسترول بالدم ويحمي من الزهايمر

فوائد الكركم، الكركم من الأعشاب الشهيرة التى تستخدم فى الطهى وصناعة الألوان والأدوية، وكان يستخدم أيضا فى الطب القديم.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكركم هو أحد أشهر التوابل الطبيعية التي تستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والطبخ، ويعرف بلونه الذهبي المميز وطعمه الدافئ واللاذع قليلا، ويحتوي الكركم على مركب فعال يسمى الكركومين، وهو المسؤول عن معظم فوائده الصحية المدهشة.

فوائد الكركم

فوائد الكركم الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد الكركم التى تدفعنا لإضافته فى الطعام:-

يساعد الكركم في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، بفضل احتوائه على الكركومين الذي يعمل على تثبيط المواد المسببة للالتهاب.

يستخدم بشكل طبيعي في تخفيف أعراض أمراض مثل التهاب المفاصل والروماتويد.

يعمل الكركم على تحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية، مما يقلل من مخاطر تصلب الشرايين.

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يحمي القلب من الأمراض المزمنة.

يحتوي على مركبات تساهم في زيادة مستويات الهرمون المسؤول عن نمو الخلايا العصبية.

قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ مثل الزهايمر والخرف ويحسن الذاكرة والتركيز.

يعد الكركم من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا، ويساهم ذلك في تأخير علامات الشيخوخة وحماية الجسم من الأمراض المزمنة.

يساعد في علاج مشاكل عسر الهضم والانتفاخ والغازات.

يحفز إفراز العصارة الصفراوية مما يحسن عملية الهضم ويخفف من أعراض القولون العصبي.

يعمل الكركم على تقوية جهاز المناعة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

يستخدم كعلاج طبيعي للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

يساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

يقلل من التهابات الأنسجة الدهنية مما يساعد في الوقاية من السمنة.

يدخل الكركم في العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يساعد في علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا.

يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

تشير دراسات إلى أن الكركومين قد يبطئ نمو الخلايا السرطانية ويمنع انتشارها، وله تأثير وقائي خاصة ضد سرطانات الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون.

يساعد في تحسين حساسية الخلايا للإنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يكون مفيد لمرضى السكري في التحكم بمستويات الجلوكوز.

نصائح مهمة لتناول الكركم

تابعت، يفضل تناوله مع الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركومين في الجسم، ويجب عدم الإفراط في تناوله لتجنب مشاكل المعدة أو سيولة الدم، مع ضرورة استشارة الطبيب خاصة للحوامل ومرضى الكبد أو من يتناولون أدوية مميعة للدم.

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