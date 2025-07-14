فوائد الكركم، يحمي من اضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض السرطان

فوائد الكركم، الكركم من الأعشاب الشهيرة التى لها لون واضح ونكهة مميزة ويستخدم فى الطهى والتصبغات وعالم التجميل.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم من التوابل الشهيرة التي تستخدم في المطبخ الهندي والعربي منذ قرون، ليس فقط لنكهته المميزة ولونه الذهبي الجذاب، ولكن أيضا لفوائده الصحية والجمالية العديدة، ويستخرج الكركم من جذور نبات "الكركم الطويل" ويحتوي على مركب نشط يعرف باسم الكركومين، وهو المسؤول عن أغلب فوائده العلاجية.

فوائد الكركم للصحة

فوائد الكركم للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكركم للصحة:-

الكركم يحتوي على الكركومين الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب، مما يجعله مفيد في تخفيف أعراض العديد من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، التهابات الجهاز الهضمي، التهابات الجلد.

يساعد الكركومين على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وهي جزيئات ضارة تسبب تلف الخلايا وتسرع من الشيخوخة وتزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسرطان، والسكري.

أظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يحفز إفراز عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، مما يساعد في الوقاية من الزهايمر، وتقوية الذاكرة، وتحسين المزاج.

يساعد الكركم في تحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتجلط الدم، وأمراض القلب التاجية.

يستخدم الكركم في الطب الشعبي لعلاج مشاكل الهضم مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، والغازات كما أنه يساعد على تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية التي تسهل هضم الدهون.

تشير بعض الدراسات المخبرية إلى أن الكركم قد يساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، وتقليل تكون الأوعية الدموية الجديدة داخل الأورام، والمساعدة في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان كسرطان القولون والثدي والجلد.

يمكن للكركومين أن يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وخفض مستويات السكر في الدم مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

الكركم يستخدم في العديد من أقنعة الوجه بسبب قدرته على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو آثار الحبوب.

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يساهم الكركم في تقليل ظهور حب الشباب، وتهدئة الاحمرار والتورم، وتسريع التئام آثار البثور.

يحتوي الكركم على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل التجاعيد، وتحسين مرونة الجلد، وتأخير علامات التقدّم في السن.

يمكن استخدام الكركم في وصفات العناية بالشعر لعلاج القشرة، والالتهابات الفطرية، وتساقط الشعر الناتج عن الالتهاب.

محاذير تناول الكركم

وتابع، أن الكركم آمن عند الاستخدام المعتدل، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب:

اضطرابات في المعدة

غثيان أو إسهال

تفاعل مع بعض الأدوية (مثل مميعات الدم)

لا ينصح باستخدامه بجرعات علاجية من دون استشارة الطبيب، خاصة لمرضى الكبد أو من يتناولون أدوية بانتظام.

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