فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب

فوائد تمارين المقاومة، تمارين المقاومة من أهم أنواع التمارين الرياضية التي ينصح بممارستها لجميع الفئات العمرية، سواء للرجال أو النساء.

وفوائد تمارين المقاومة، عديدة وهي تعتمد على استخدام وزن الجسم أو الأوزان أو الأدوات الرياضية لخلق مقاومة تجبر العضلات على العمل، مما يؤدي إلى زيادة القوة العضلية وتحسين اللياقة البدنية والصحة بشكل عام.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن تمارين المقاومة هي مجموعة من الأنشطة البدنية التي تهدف إلى تقوية العضلات وزيادة قدرتها على التحمل من خلال جعل العضلة تعمل ضد قوة خارجية وتشمل:-

استخدام الأوزان الحرة مثل الدمبل والبار.

أجهزة الجيم التي تعتمد على الأوزان.

تمارين وزن الجسم مثل الضغط والسكوات.

استخدام أشرطة المقاومة.

فوائد تمارين المقاومة

فوائد تمارين المقاومة للجسم

وأضافت مرام، أن من فوائد تمارين المقاومة:-

بناء وتقوية العضلات، وتمارين المقاومة تحفز الألياف العضلية على النمو، مما يزيد من حجم العضلة وقوتها، وهذا مهم جدا ليس فقط للحصول على شكل رياضي، بل أيضا لتحسين قدرة الجسم على أداء الأنشطة اليومية.

رفع معدل الحرق وإنقاص الوزن، واحدة من أهم فوائد تمارين المقاومة أنها تزيد من معدل الحرق الأساسي، لأن العضلات تحتاج طاقة للحفاظ عليها، ومع زيادة الكتلة العضلية، يحرق الجسم سعرات حرارية أكثر حتى أثناء الراحة، مما يساعد على تخفيف الوزن على المدى الطويل.

تحسين قوة العظام والوقاية من هشاشتها، وتعد تمارين المقاومة من أفضل الوسائل للحفاظ على صحة العظام لأنها تزيد من كثافة العظام، وتحفز الجسم على إنتاج خلايا عظمية جديدة، وتقلل من خطر الكسور والهشاشة، خاصة للنساء بعد سن الأربعين.

شد الجسم وتحسين المظهر العام، حيث تساعد تمارين المقاومة على شد الترهلات، وتحسين شكل الجسم، وإبراز المناطق الأنثوية كالذراعين، الساقين، البطن، والظهر، وتحسين القوام ووضعية الجسم.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وعلى الرغم من أن معظم الناس يربطون تمارين الكارديو بصحة القلب، إلا أن تمارين المقاومة تساعد أيضا في خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، ودعم صحة القلب على المدى البعيد.

زيادة المرونة وتحسين التوازن، والعضلات القوية تدعم المفاصل وتقلل فرص السقوط أو الإصابات، خاصة عند كبار السن، كما أن بعض تمارين المقاومة تحسن من مرونة العضلات والمفاصل.

تحسين الصحة النفسية، وتمارين المقاومة لها دور كبير في تحسين الحالة النفسية لأنها تقلل التوتر والقلق، وترفع مستويات هرمون السعادة، وتعزز الثقة بالنفس مع رؤية نتائج واضحة على الجسم، وتحارب الاكتئاب وتحسن المزاج.

زيادة القوة البدنية والتحمل، وتمنحك تمارين المقاومة قدرة أكبر على حمل الأشياء الثقيلة بسهولة، وأداء الأنشطة اليومية بدون تعب، ورفع مستوى الأداء الرياضي.

فوائد تمارين المقاومة للنساء

وتابعت، قد تعتقد بعض النساء أن تمارين المقاومة تجعل الجسم ضخم أو “عضلي”، لكن الحقيقة أن أجسام النساء تختلف هرمونيا عن الرجال، وبالتالي فإن تمارين المقاومة تمنح المرأة:

جسد ممشوق ومشدود.

خصر أنحف.

عضلات قوية بدون تضخيم مبالغ فيه.

تقليل الدهون العنيدة مثل دهون البطن والأرداف.

تحسن في توازن الهرمونات والمزاج.

كما تساعد على الحد من هشاشة العظام، وهي مشكلة شائعة لدى النساء بعد سن اليأس.

