بعد تصدره التريند، فوائد الكركم لصحتك وجمالك

فوائد الكركم لصحتك وجمالك، انتشرت الأيام الماضية ما أطلق عليه تريند الكركم، وهي لعبة بسيطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنثر حبات الكركم في كوب من الماء لتحدث تأثيرا مميزا.





ولكن الكركم له فوائد تتجاوز هذه اللعبة الصغيرة، فهو يُعد من التوابل الذهبية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الهندي القديم (الآيورفيدا) والطب الصيني، ويعرف بلونه الأصفر الزاهي وطعمه المميز ورائحته النفاذة.



يحتوي الكركم على مركب نشط رئيسي يسمى الكركمين، وهو المسؤول عن معظم فوائده الصحية. تتنوع استخداماته بين الطهي والعلاج الطبيعي، وكذلك في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أبرز فوائد الكركم للجسم والبشرة.



أولًا: فوائد الكركم الصحية

الكركم لصحة الجسم

1. مضاد قوي للالتهابات

الكركم يحتوي على الكركمين، وهو من أقوى المركبات الطبيعية المضادة للالتهاب. يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي تُعتبر من الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والتهابات المفاصل.

2. مضاد للأكسدة

يتميز الكركم بقدرته الكبيرة على محاربة الجذور الحرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة. هذه الخاصية تساعد في حماية الخلايا من التلف، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل السرطان والزهايمر.

3. يعزز صحة القلب

الكركمين يحسّن من وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. كما يقلل من مستوى الكولسترول الضار ويمنع تجلط الدم.

4. يقي من السرطان

أظهرت بعض الدراسات أن الكركمين قد يساعد في منع تكوّن الخلايا السرطانية، وخاصة في سرطانات القولون والثدي والبروستاتا. كما يمكن أن يبطئ من نمو الأورام ويعزز فعالية بعض أدوية العلاج الكيميائي.

5. يساعد في السيطرة على مرض السكري

يساهم الكركم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين مقاومة الجسم للأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

6. يحسّن وظائف الكبد

يساعد الكركم في تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد، مما يسهم في تحسين عملية الهضم والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ويُعتبر مقويًا طبيعيًا لوظائف الكبد.

7. يدعم صحة الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن الكركمين يعزز مستويات هرمون الـ BDNF، وهو عامل النمو العصبي المسؤول عن تكوين خلايا دماغية جديدة، ما يحسن من الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والزهايمر.

ثانيًا: فوائد الكركم للبشرة



الكركم للبشرة

1. تفتيح البشرة وتوحيد لونها

الكركم له قدرة طبيعية على تقليل التصبغات والبقع الداكنة، مما يساعد على توحيد لون البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي. يدخل في وصفات منزلية كثيرة للماسكات الطبيعية.

2. مكافحة حب الشباب

يعمل الكركم كمضاد للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في علاج حب الشباب والبثور. كما يساعد في تقليل الاحمرار والتهاب الجلد المصاحب للبثور.

3. مقاومة الشيخوخة

بفضل مضادات الأكسدة، يعمل الكركم على محاربة علامات التقدم في العمر كالتجاعيد والخطوط الدقيقة. استخدام ماسكات الكركم بشكل منتظم يساعد في تحسين مرونة البشرة.

4. علاج الأمراض الجلدية

أثبتت التجارب أن للكركم دورًا في تخفيف أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما، الصدفية، والبهاق، عند استخدامه بشكل موضعي أو كمكمل غذائي.

ثالثًا: فوائد الكركم للشعر



1. تعزيز نمو الشعر

يساعد الكركم في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز من تغذية بصيلات الشعر ويقويها، وبالتالي يعزز من نمو الشعر ويمنع تساقطه.

2. مكافحة قشرة الرأس

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يعمل الكركم على تنظيف فروة الرأس من القشرة ويقلل من الحكة والالتهابات المصاحبة لها.

3. تحسين صحة فروة الرأس

يمكن للكركم أن يساعد في علاج التهابات فروة الرأس والوقاية منها، مما يهيئ بيئة صحية لنمو الشعر.

رابعًا: طرق استخدام الكركم



في الطعام: يمكن إضافته إلى الحساء، الأرز، الخضروات، أو الحليب الذهبي (حليب بالكركم) لتحسين الصحة العامة.

كمكمل غذائي: متوفر على شكل كبسولات أو مستخلصات بتركيز عالٍ من الكركمين.

في ماسكات البشرة: يمكن خلط الكركم مع العسل أو الزبادي أو ماء الورد واستخدامه كماسك طبيعي.

لعلاج موضعي: يستخدم مسحوق الكركم مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لعلاج مشكلات الجلد أو الشعر.

خامسًا: محاذير استخدام الكركم



رغم فوائده الكبيرة، يجب استخدام الكركم بحذر في بعض الحالات:

الجرعات العالية منه قد تسبب اضطرابات في المعدة.

لا يُنصح بالإكثار منه لمن يعانون من مشاكل في المرارة.

يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه كمكمل غذائي خاصة لمن يتناولون أدوية مميعة للدم.

قد يسبب اصفرار الجلد مؤقتًا عند استخدامه موضعيًا بكميات كبيرة.

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