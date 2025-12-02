أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

اقرأ أيضا: -

عصام كامل يكتب: سواق الأتوبيس فى مواجهة الهيمنة الأمريكية.



5 سنوات من الصدمات.. الموازنات الأخيرة تحولت من أداة إنقاذ إلى عبء على الفقراء برعاية مدبولى.



بالأرقام.. فاتورة الإصلاح الاقتصادى تقهر الغلابة والتضخم يلتهم مدخرات المصريين ومؤشر الديون فى ارتفاع.



تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس الثانى.



حلمى طولان: قادرون على اقتناص كأس العرب.



«التعليم» تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2026 بكاميرات المراقبة.



إفريقيا أرض السلاح غير المشروع.. بالأسماء.. جنرالات الموت يشقون طريقهم إلى مناطق الحروب الأهلية تحت رعاية دولية



زلزال أحكام «الإدارية العليا».



صُناع الدراما يرفضون الوصاية: لا نعيش فى المدينة الفاضلة.



أزمة تشخيص.. أخطاء طبية بالجملة قد تودى بالحياة..المريض فى قفص الاتهام.. وكبار الأطباء يطالبون بالالتزام بالبروتوكولات الدولية.



محكم دولة التلاوة طه عبد الوهاب: علقة ساخنة وراء اعتزالى قراءة القرآن الكريم

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تُجرى عمليات التصويت في خارج جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر 2025.





أما داخل جمهورية مصر العربية، فتُجرى الإعادة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر 2025، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الهيئة.



وأعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة القاهرة وغرب الدلتا بعد حصولها على 5% من أصوات الناخبين المقيدين على الدوائر المخصصة لتلك الدائرة.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الترشح على نظام القوائم في المرحلة الثانية اقتصر على قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا.



وبناءً على حصول القائمة على أكثر من 5% من أصوات الناخبين المقيدين في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بعد تحقيقها النسبة القانونية المطلوبة واعتماد الأصوات التي حصلت عليها رسميًا.

المترو يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر



أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توفير وتفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا، وذلك داخل جميع منافذ صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول والثاني.



وأكد المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة أنه تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير تقدم هذه الخدمة من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب وسهولة وسرعة عمليات الدفع، وتوفيرا للوقت والجهد ومنعا للزحام أمام شبابيك التذاكر، بسبب عدم توافر الفكة، الأمر الذى يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق دقائق معدودة.



وأضاف المهندس على الفضالى، بأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنه لجمهور الركاب، مناشدين جمهور الركاب أنه فى حالة وجود أى شكوى سرعة التواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG

وبين الجهاز أنه أيضا خصص لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات بالخط الأول والثاني لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات، وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

رئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، موقف تطور الأعمال بالتجمع العُمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، واللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، والمُهندس أحمد عُمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وعددٍ من المسئولين المعنيين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدائمة لموقف الأعمال بهذا المشروع الذي يحظى بالاهتمام، ودفع معدلات التنفيذ بمختلف مكوناته، وذلك سعيًا لإحراز مستهدفات المشروع في تحقيق النقلة الحضارية المنشودة في هذه المنطقة، وتعظيم قيمتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

وشدد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى لاستكمال الأعمال بمشروعات التطوير التي تجري داخل جزيرة الوراق؛ في ضوء المُخططات والبرامج الزمنية المُقررة، إلى جانب التصدي بحسم لكافة محاولات التعدي أو البناء العشوائي داخل نطاق الجزيرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية بمشروع التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، حيث تم تناول الموقف الراهن لـ صرف التعويضات المستحقة لأهالي جزيرة الوراق، وفق البدائل المطروحة، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مختلف أعمال المرافق، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الإسكان داخل المشروع ضمن المرحلة العاجلة، والتي تشهد تنفيذ نحو 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات متنوعة، منها مركز خدمات، ومدرسة تعليم أساسي وثانوي، ومركز شباب، ومركز تجاري، وحضانة، ووحدة طب أسرة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا لبحث خطوات التخطيط والتصميم لتنفيذ التوجيه الخاص بإنشاء ممشى سياحي على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وكذا إنشاء حديقة مركزية مميزة بهذا التجمع العمراني، ضمن توجه الدولة لإيجاد متنفس ومتنزه للأهالي والزوار لهذه المنطقة.

المستشار حازم بدوي: إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات بهذه النسبة شهادة بنزاهة الانتخابات (فيديو)

وجَّه المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى كل الناخبين والمرشحين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة، للإعلان عن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



وقال المستشار حازم بدوي: إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين".



وأوضح أن ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات بهذه النسبة الكبيرة التي تحدث لأول، تُعد في حقيقتها شهادة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية، ودليلًا واضحًا على مدى الحرص الذي تبذله مؤسسات الدولة لحماية إرادة الناخبين وحقوق المرشحين على حد سواء، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل تعزيزًا للتجربة الديمقراطية التي تمضي فيها مصر بخطى ثابتة وحثيثة".

السيسي يصدق على تعديل قانون بفرض رسم 20 دولارًا على تأشيرات الدخول لمصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 (مكرر)، الصادر في 30 نوفمبر 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.



وتنص المادة الأولى للقانون على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج النص الآتى:

“يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور، تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول. وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج”.

وتحدد فئات الرسم، المشار إليه من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

حازم بدوي: ما تشهده الانتخابات هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن المرحلة الثانية انتهت بمتابعة دقيقة لكل مراحل العملية الانتخابية منذ بداياتها حتى تقديم التظلمات.



وأضاف القاضي حازم بدوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لإعلان نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أنه من باب الإنصاف فقد جرت العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي وانضباط شديد، وشهدت إقبالا شديدا ومتابعة دقيقة ولا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة انتقاصا من الإجراءات.

وتابع "بدوي": "من منطلق أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى إعلانه فقد نظر مجلس إدارة الهيئة التظلمات والشكاوى والملاحظات التي رصدتها الهيئة من المرشحين أو المتابعين أو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تابعنا التحقيقات التى أجرتها النيابة في الوقائع التى ضبطتها الجهات الأمنية بعيدا عن مواقع الاقتراع، وانتهت الهيئة إلى إبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 مركز بلقاس الدقهلية لقيام نجل أحد المرشحين باتلاف الصندوق وتم إحالتها للنيابة العامة، وإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 49 مركز طوخ الدائرة الثانية لتداول ورق اقتراع خارج المقر الانتخابي مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وتم استبعاد بطاقات التصويت باللجنتين دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرة نفسها".



وقال: "بعد تلقي نتائج الحصر العددي وفحص التظلمات اجتمع مجلس إدارة الهيئة ظهر اليوم الثلاثاء وأصدر القرار رقم 72 لسنة 2025 باعتماد النتيجة الرسمية للجولة الأولى.



حازم بدوي: إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين.



ووجَّه المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى كل الناخبين والمرشحين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة، للإعلان عن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



وقال المستشار حازم بدوي: "إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين".

وأوضح أن ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات بهذه النسبة الكبيرة التي تحدث لأول، تُعد في حقيقتها شهادة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية، ودليلًا واضحًا على مدى الحرص الذي تبذله مؤسسات الدولة لحماية إرادة الناخبين وحقوق المرشحين على حد سواء، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل تعزيزًا للتجربة الديمقراطية التي تمضي فيها مصر بخطى ثابتة وحثيثة".



كما وجه كلمته للناخبين، قائلا: “حافظ على صوتك فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد لم يأت ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتكم الحرة”.

النقل تكشف 5 مميزات لمشروع محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة الثلاثاء

كشفت وزارة النقل في تقرير لها خمس مميزات رئيسية لـ محطة حاويات تحيا مصر بميناء الدخيلة على رصيف 100، والتي تم إنشاؤها وفقًا لأعلى المعايير عالميًّا، ويُستخدم بها أحدث الأوناش وآلات تفريغ السفن.



وأبرز مميزات المشروع كما يلي

1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًّا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

2. تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبدء في أعمال البنية الفوقية.

3. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة



4. يخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ ألف حاوية.

5. سبق أن تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

الوطنية للانتخابات: فرز الأصوات في انتخابات النواب بالدوائر الملغاة يتم بمقار البعثات في الخارج

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأي العام على سير عملية التصويت بالخارج في اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأوضحت الهيئة أن عمليات الفرز ستتم في مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، وسيتم تسليم النتائج بعد حصر الأصوات عدديًا لمندوبي المرشحين، بما يضمن الشفافية والدقة في الإعلان عن النتائج النهائية.

وأكدت الهيئة استمرار متابعة كافة مراحل التصويت والفرز في الخارج لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير المعلومات الدقيقة للرأي العام.



يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير في الـ 19 دائرة الملغاة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:



1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وقال المستشار أحمد بنداري، خلال متابعته عملية تصويت المصريين في الخارج: إن الإقبال في اليوم الأول من التصويت جاء مرتفعًا في الدول العربية، موضحًا أن الفئات العمرية الأكثر مشاركة تتراوح بين 21 و50 عامًا.

وأشار إلى أن أعلى معدلات التصويت سُجّلت في الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، مؤكدًا أن السفارات والقنصليات لم ترصد أي تجاوزات في اليوم الأول، وأن الكثافات الكبيرة يتم التعامل معها وتنظيمها بشكل فوري لضمان انسيابية العملية الانتخابية.



محامي أطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية يكشف عن زيادة عدد ضحايا التحرش الجنسي

أكد طارق العوضي محامي التلاميذ أصحاب واقعة اتهام عامل بمدرسة دولية بالتحرش بأبنائهم بالإسكندرية، أن هناك ارتفاعا فى عدد الضحايا، وهناك ضحية جديدة تقدمت اليوم ببلاغ للنيابة



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "النهار": "الأطفال كلهم فى 1 KG وكانوا يحضرون مبكرا، قبل الجميع وكان العامل يقوم بفعلته، وكانوا يطلقون على مكان الجريمة بأنها غرفة عمو، والضحايا 5 أطفال بينهم 3 فتيات".



وأضاف: "تم عرض الأطفال على النيابة والطب الشرعي ما عدا ضحية واحدة تأخرت عن ذلك ويتم عرضها مرة أخرى"، لافتا إلى أن عقوبة هتك العرض تصل إلى السجن المؤبد، لأن الضحايا أطفال وليس لهم إرادة، وأن المتهم صاحب ولاية عليهم.

وأوضح أن إدارة المدرسة تبرأت من الواقعة ونفت علاقتها بها"، مطالبا وزير التعليم بإصدار قرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.



وكانت جهات التحقيق بنيابة منتزه ثاني في الإسكندرية، تسلمت تقرير الطب الشرعي حول واقعة اعتداء جنايني بإحدى المدارس الدولية بالإسكندرية للغات على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، حيث أكد التقرير اعتداء العامل على الأطفال وإصابتهم بشكل بالغ الصعوبة.

كما استدعت جهات التحقيق العاملين بالمدرسة لسؤالهم عن الواقعة، فيما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة على الشكل المشار إليه بأقوال المجني عليهم.

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدأت فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15



الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من التأثير على إرادتهم: منصات التواصل الاجتماعي ليست جهة شكوى

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن عدد الدوائر الملغاة التي يُعاد فيها التصويت بلغ 19 دائرة انتخابية لكافة المرشحين، بينما تُعاد الانتخابات في دائرة واحدة فقط وهي دائرة إطسا بالفيوم.



وأضاف، أنه من المقرر بدء التصويت في الداخل غدا الأربعاء في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن عدد اللجان الفرعية بلغ 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

وناشد “ بنداري” الناخبين المقيمين داخل الدوائر المعنية بالحرص على المشاركة واختيار من يمثلهم في مجلس النواب 2025، محذّرا من السماح لأي شخص بالتأثير على إرادتهم.

ودعا إلى إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بأي واقعة مدعمة بالمستندات بدلًا من نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد المستشار أحمد بنداري أن منصات التواصل الاجتماعي ليست جهة إخطار، وأن تداول الشكاوى عبرها يثير جدلًا غير مبرر، بينما يُعد اللجوء للإجراءات القانونية هو الطريق الصحيح لضمان عملية انتخابية نزيهة.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مطالبا المرشحين بالالتزام بقرارات الهيئة تجنبًا لأي إجراءات قانونية عند رصد مخالفات خلال أيام الاقتراع.

كما طالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات والنزول للمشاركة، مؤكدا أن صوت كل مواطن هو حق ومسؤولية، واختيار من يمثله يجب أن يتم بإرادة حرة دون أي تأثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.