محامي أطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية يكشف عن زيادة عدد ضحايا التحرش الجنسي

أكد طارق العوضي محامي التلاميذ أصحاب واقعة اتهام عامل بمدرسة دولية بالتحرش بأبنائهم بالإسكندرية، أن هناك ارتفاعا فى عدد الضحايا، وهناك ضحية جديدة تقدمت اليوم ببلاغ للنيابة.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "النهار": "الأطفال كلهم فى 1 KG وكانوا يحضرون مبكرا، قبل الجميع وكان العامل يقوم بفعلته، وكانوا يطلقون على مكان الجريمة بأنها غرفة عمو، والضحايا 5 أطفال بينهم 3 فتيات".

وأضاف: "تم عرض الأطفال على النيابة والطب الشرعي ما عدا ضحية واحدة تأخرت عن ذلك ويتم عرضها مرة أخرى"، لافتا إلى أن عقوبة هتك العرض تصل إلى السجن المؤبد، لأن الضحايا أطفال وليس لهم إرادة، وأن المتهم صاحب ولاية عليهم.

وأوضح أن إدارة المدرسة تبرأت من الواقعة ونفت علاقتها بها"، مطالبا وزير التعليم بإصدار قرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.



تقرير الطب الشرعي

وكانت جهات التحقيق بنيابة منتزه ثاني في الإسكندرية، تسلمت تقرير الطب الشرعي حول واقعة اعتداء جنايني بإحدى المدارس الدولية بالإسكندرية للغات على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، حيث أكد التقرير اعتداء العامل على الأطفال وإصابتهم بشكل بالغ الصعوبة.

كما استدعت جهات التحقيق العاملين بالمدرسة لسؤالهم عن الواقعة، فيما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة على الشكل المشار إليه بأقوال المجني عليهم.

وكان قد قرر قاضي التجديدات بمنتزه ثاني حبس المتهم "س.خ.ر"، 15 يوما لاتهامه بالاعتداء الجسدي على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالإسكندرية.

وبدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالاعتداء الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 بنات وطفل، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

