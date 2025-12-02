المترو يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر

18 حجم الخط

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توفير وتفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا، وذلك داخل جميع منافذ صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول والثاني.

خدمات جديدة بمترو الأنفاق

وأكد المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة أنه تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير تقدم هذه الخدمة من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب وسهولة وسرعة عمليات الدفع ، وتوفيرا للوقت والجهد ومنعا للزحام أمام شبابيك التذاكر، بسبب عدم توافر الفكة، الأمر الذى يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق دقائق معدودة.

تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب

وأضاف المهندس على الفضالى، بأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنه لجمهور الركاب، مناشدين جمهور الركاب أنه فى حالة وجود أى شكوى سرعة التواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG

وبين الجهاز أنه أيضا خصص لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات بالخط الأول والثاني لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات، وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

