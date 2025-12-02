الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المترو يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر

مترو
مترو
18 حجم الخط

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توفير وتفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا، وذلك داخل جميع منافذ صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول والثاني.

خدمات جديدة بمترو الأنفاق 

وأكد المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة أنه تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير تقدم هذه الخدمة من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب وسهولة وسرعة عمليات الدفع ، وتوفيرا للوقت والجهد ومنعا للزحام أمام شبابيك التذاكر، بسبب عدم توافر الفكة، الأمر الذى يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق دقائق معدودة.

تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب

وأضاف المهندس على الفضالى، بأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنه لجمهور الركاب، مناشدين جمهور الركاب أنه فى حالة وجود أى شكوى سرعة التواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG 

وبين الجهاز أنه أيضا خصص لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات بالخط الأول والثاني لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات، وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراكات افضل الخدمات الحكومية الموحدة الشركة المصرية خدمة الدفع الإلكترونى ماكينات الدفع الإلكترونى منظومة الشكاوي الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مكاتب الاشتراكات

مواد متعلقة

تداول 19 ألف طن و1082 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد

اعمل حسابك لو مسافر الصعيد، تشغيل وإيقاف بعض القطارات اليوم على خط "القاهرة- أسوان"

رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل مسؤولة الخدمات بشركة وابتك العالمية لبحث تطوير صيانة الجرارات

هيئة السكة الحديد تستعد لاستلام ورشة مهمشة الجديدة المخصصة لصيانة الجرارات

5 معلومات عن محطة تحيا مصر بميناء دمياط، تعرف عليها

السكك الحديدية: جنيه زيادة على تذاكر القطارات لدعم مرضى الدرن بدءًا من اليوم

وصول 32 ألف طن ألومنيوم من الهند إلى ميناء سفاجا

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

كأس العرب، منتخب المغرب يتقدم على جزر القمر بثلاثية في الشوط الأول

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads