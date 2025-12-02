المستشار حازم بدوي: إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات بهذه النسبة شهادة بنزاهة الانتخابات (فيديو)

18 حجم الخط

وجَّه المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى كل الناخبين والمرشحين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة، للإعلان عن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار حازم بدوي: إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين".

وأوضح أن ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات بهذه النسبة الكبيرة التي تحدث لأول، تُعد في حقيقتها شهادة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية، ودليلًا واضحًا على مدى الحرص الذي تبذله مؤسسات الدولة لحماية إرادة الناخبين وحقوق المرشحين على حد سواء، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل تعزيزًا للتجربة الديمقراطية التي تمضي فيها مصر بخطى ثابتة وحثيثة".

كما وجه كلمته للناخبين، قائلا: “حافظ على صوتك فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد لم يأت ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتكم الحرة”.

