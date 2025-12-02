الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حازم بدوي: ما تشهده الانتخابات هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات  نتيجة المرحلة الثانية  لانتخابات مجلس النواب ، موضحا أن المرحلة الثانية انتهت بمتابعة دقيقة لكل مراحل العملية  الانتخابية منذ بداياتها حتى تقديم التظلمات. 

وأضاف  القاضي حازم بدوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لإعلان نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أنه من باب الإنصاف فقد جرت  العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي وانضباط شديد، وشهدت إقبالا شديدا ومتابعة دقيقة ولا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة انتقاصا من الإجراءات. 

وتابع "بدوي": "من منطلق أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى إعلانه فقد نظر مجلس إدارة الهيئة التظلمات والشكاوى والملاحظات التي رصدتها الهيئة من المرشحين أو المتابعين أو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تابعنا التحقيقات التى أجرتها النيابة  في الوقائع التى ضبطتها الجهات الأمنية بعيدا عن مواقع الاقتراع، وانتهت الهيئة إلى إبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 مركز بلقاس الدقهلية لقيام نجل أحد المرشحين باتلاف الصندوق وتم إحالتها للنيابة العامة،  وإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 49 مركز طوخ الدائرة الثانية لتداول ورق اقتراع خارج المقر الانتخابي مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وتم استبعاد بطاقات التصويت باللجنتين دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرة نفسها".


وقال: "بعد تلقي نتائج الحصر العددي وفحص  التظلمات اجتمع مجلس إدارة الهيئة ظهر اليوم الثلاثاء وأصدر القرار رقم  72 لسنة 2025 باعتماد النتيجة الرسمية للجولة الأولى.


حازم بدوي: إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين.

 

ووجَّه المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى كل الناخبين والمرشحين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة، للإعلان عن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.


وقال المستشار حازم بدوي: "إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين".


وأوضح أن ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات بهذه النسبة الكبيرة التي تحدث لأول، تُعد في حقيقتها شهادة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية، ودليلًا واضحًا على مدى الحرص الذي تبذله مؤسسات الدولة لحماية إرادة الناخبين وحقوق المرشحين على حد سواء، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل تعزيزًا للتجربة الديمقراطية التي تمضي فيها مصر بخطى ثابتة وحثيثة".


كما وجه كلمته للناخبين، قائلا: “حافظ على صوتك فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد لم يأت ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتكم الحرة”.   

