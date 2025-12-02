الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدأت فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.

 

انخفاض في درجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

