النقل تكشف 5 مميزات لمشروع محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة

كشفت وزارة النقل في تقرير لها خمس مميزات رئيسية لـ محطة حاويات تحيا مصر بميناء الدخيلة على رصيف 100، والتي تم إنشاؤها وفقًا لأعلى المعايير عالميًّا، ويُستخدم بها أحدث الأوناش وآلات تفريغ السفن.

 

وأبرز مميزات المشروع كما يلي 


1. المشروع يشمل  إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف  بطول 1200م،(من إجمالي طول  رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًّا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح  ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

2. تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبدء في أعمال البنية الفوقية.

3. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

4. يخدم  الرصيف  السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ ألف حاوية.

5.  سبق أن تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون  -MSC ، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

