أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

العدد الجديد من فيتو
عصام كامل يكتب: سواق الأتوبيس فى مواجهة الهيمنة الأمريكية. 


5 سنوات من الصدمات.. الموازنات الأخيرة تحولت من أداة إنقاذ  إلى عبء على الفقراء برعاية مدبولى. 


بالأرقام.. فاتورة الإصلاح الاقتصادى تقهر الغلابة والتضخم يلتهم مدخرات المصريين ومؤشر الديون فى ارتفاع. 

تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس الثانى. 


حلمى طولان: قادرون على اقتناص كأس العرب. 


«التعليم» تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2026 بكاميرات المراقبة. 


إفريقيا أرض السلاح غير المشروع.. بالأسماء.. جنرالات الموت يشقون طريقهم إلى مناطق الحروب الأهلية تحت رعاية دولية
 

 زلزال أحكام «الإدارية العليا» انتخابات بلا محاضر تطرح أسئلة مُلحّة عن مشهد الضمانات والنزاهة.


صُناع الدراما يرفضون الوصاية: لا نعيش فى المدينة الفاضلة. 


أزمة تشخيص.. أخطاء طبية بالجملة قد تودى بالحياة..المريض فى قفص الاتهام.. وكبار الأطباء يطالبون بالالتزام بالبروتوكولات الدولية. 


محكم دولة التلاوة طه عبد الوهاب: علقة ساخنة وراء اعتزالى قراءة القرآن الكريم. 

