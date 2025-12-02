الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدق على تعديل قانون بفرض رسم 20 دولارًا على تأشيرات الدخول لمصر

الرئيس عبد الفتاح
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 (مكرر)، الصادر في 30 نوفمبر 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

وتنص المادة الأولى للقانون على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج النص الآتى:

“يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور، تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول. وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج”.

 

وتحدد فئات الرسم، المشار إليه من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء،  بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

 

السيسي يصدق على قانون للبحث عن البترول وتنميته بالصحراء الشرقية

السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء شهداء الجيش والشرطة والمدنيين

