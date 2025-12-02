الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تُجرى عمليات التصويت في خارج جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر 2025.

أما داخل جمهورية مصر العربية، فتُجرى الإعادة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر 2025، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الهيئة.

وأعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة القاهرة وغرب الدلتا بعد حصولها على 5% من أصوات الناخبين المقيدين على الدوائر المخصصة لتلك الدائرة.



الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر



وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الترشح على نظام القوائم في المرحلة الثانية اقتصر على قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا.

وبناءً على حصول القائمة على أكثر من 5% من أصوات الناخبين المقيدين في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بعد تحقيقها النسبة القانونية المطلوبة واعتماد الأصوات التي حصلت عليها رسميًا.

