طريقة عمل السبانخ في خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم

طريقة عمل السبانخ، السبانخ واحدة من أشهر الأكلات المصرية والعربية، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وطعمها اللذيذ عندما تطهى بالطريقة الصحيحة.

وطريقة عمل السبانخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن إعداد السبانخ مع اللحم أو الدجاج أو بدون لحوم، كما يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل السبانخ.

مكونات عمل السبانخ:-

1 كيلو سبانخ طازجة أو 2 كوب سبانخ مجمدة

بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

2 كوب مرق لحم أو دجاج حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

مكعب مرقة اختياري

للحم اختياري

½ كيلو لحم مكعبات

بصلة

ورق لورا وحبهان

ملح وفلفل

طريقة عمل السبانخ

طريقة عمل السبانخ:-

اغسلي السبانخ جيدا تحت الماء للتخلص من الأتربة.

افرميها فرم متوسط حتى تحتفظ بقوامها.

إذا استخدمت السبانخ المجمدة، اتركيها تذوب وصفي الماء الزائد منها.

في قدر على النار، ضعي القليل من الزيت وشوحي البصل حتى يذبل.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي الحبهان واللورا والملح والفلفل، وغطيها بالماء.

اتركيها حتى تنضج تماما.

في حلة منفصلة ضعي السمن أو الزيت وسخنيه.

أضيفي البصل المفروم وشوّحيه حتى يصبح ذهبي.

أضيفي الثوم وقلبي حتى تظهر رائحته.

أضيفي الكزبرة الخضراء وقلبي سريعا هذه الخطوة تعطي نكهة رائعة.

أضيفي صلصة الطماطم واتركيها تتسبك 5 دقائق.

أضيفي السبانخ المفرومة على الصلصة وقلبيها جيدا.

ستلاحظين أنها تقل في الحجم بعد دقائق.

صبي المرق تدريجيًا حتى تصلي للقوام المناسب ليست سميكة جدًا ولا خفيفة.

أضيفي الملح والفلفل والكمون.

بعد نضج السبانخ، ضيفي قطع اللحم المسلوقة مع قليل من مرقتها.

اتركيها تتسبك 10 إلى 15 دقيقة على نار هادئة.

قللي النار جدا واتركي السبانخ تغلي حتى تتجانس النكهات.

قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

لنجاح السبانخ، يجب إضافة الكزبرة والثوم خطوة أساسية لأنها تمنح نكهة مميزة.

لا تضاف السبانخ للصلصة قبل تسبيك الصلصة جيدا حتى لا يتغير لونها.

تجنبي تقليب السبانخ لفترة طويلة بعد الطهي حتى لا تسود.

يفضل استخدام مرق لحم أو دجاج بدل الماء لزيادة الطعم.

يمكنكِ تحمير ملعقة دقيق صغيرة مع البصل لعمل قوام أثقل.

إذا أردتى تخزين السبانخ اغسليها وافرميها.

اغلي كمية ماء بسيطة واسلقيها لمدة دقيقتين فقط.

صفيها واتركيها تبرد ثم خزنيها في أكياس بالفريزر.

