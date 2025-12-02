الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الفريق كامل الوزير يصدر قرارًا بتعيين هاني برزي عضوا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية

هانى برزى
هانى برزى
18 حجم الخط

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعيين المهندس هاني نبيه برزي عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في خطوة تعكس حرص الغرفة على تعزيز مشاركة كبار رجال الأعمال في رسم سياسات القطاع ودعم الصناعات الغذائية المحلية.

 

ويُعد هاني برزي واحدًا من أبرز رواد قطاع الصناعات الغذائية في مصر والمنطقة العربية، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية (Edita Food Industries)، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهو ما يمنحه خبرة واسعة تمكنه من الإسهام بشكل فاعل في تطوير القطاع وتحقيق أهداف النمو والتصدير.

 

كما يشغل برزي عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، ما يعكس حضوره المؤثر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز قدرته على بناء جسور بين مجتمع الأعمال والمجتمع الأوسع.

 

ويأتي قرار تعيينه في مجلس إدارة الغرفة لتكريس دوره كواحد من القيادات الصناعية المؤثرة، والمساهمة في صياغة السياسات القطاعية التي تدعم النمو الصناعي، وتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص التصدير في قطاع الصناعات الغذائية المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق كامل الوزير وزير التجارة والصناعة المهندس هاني نبيه إتحاد الصناعات غرفة الصناعات الغذائية

مواد متعلقة

اتحاد الصناعات: أكثر من 20 ألف مصنع متعثّر في مصر

اتحاد الصناعات: 30% ارتفاعا في الصادرات الهندسية

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

هانيا الحمامي تتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش 2025

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

الأكثر قراءة

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت في كأس العرب

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

من يملك قرار حل البرلمان ومتى يحق له إصدار القرار؟

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، أفشة يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

منتخب مصر يواصل البحث عن أول أهدافه أمام الكويت بعد 60 دقيقة

كأس العرب، الهاجري يسجل الهدف الأول للكويت في مرمى مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح أهمية تنظيم الأسرة

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads