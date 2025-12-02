الفريق كامل الوزير يصدر قرارًا بتعيين هاني برزي عضوا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية

18 حجم الخط

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعيين المهندس هاني نبيه برزي عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في خطوة تعكس حرص الغرفة على تعزيز مشاركة كبار رجال الأعمال في رسم سياسات القطاع ودعم الصناعات الغذائية المحلية.

ويُعد هاني برزي واحدًا من أبرز رواد قطاع الصناعات الغذائية في مصر والمنطقة العربية، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية (Edita Food Industries)، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهو ما يمنحه خبرة واسعة تمكنه من الإسهام بشكل فاعل في تطوير القطاع وتحقيق أهداف النمو والتصدير.

كما يشغل برزي عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، ما يعكس حضوره المؤثر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز قدرته على بناء جسور بين مجتمع الأعمال والمجتمع الأوسع.

ويأتي قرار تعيينه في مجلس إدارة الغرفة لتكريس دوره كواحد من القيادات الصناعية المؤثرة، والمساهمة في صياغة السياسات القطاعية التي تدعم النمو الصناعي، وتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص التصدير في قطاع الصناعات الغذائية المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.