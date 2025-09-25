اتحاد الصناعات: 30% ارتفاعا في الصادرات الهندسية

أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بـ اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تضع قطاع الصناعة في مقدمة أولوياتها، باعتباره قاطرة التنمية ومحرك النمو الاقتصادي، في ظل إطلاق حزمة من المحفزات لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة مواتية للإنتاج.

خطوات لتعزيز القطاع

وأوضح، أن وزارة الصناعة اتخذت إجراءات جريئة للاستماع إلى رجال الصناعة، ما انعكس إيجابًا على مؤشرات التصدير.

وأشار "ديمتري"، خلال لقائه ببرنامج "العلامة الكاملة"، الذي يقدمه محمد الإشعابي، على قناة الشمس، إلى أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية ارتفعت بأكثر من 30% في النصف الأول من 2025، وهو ما أسهم في زيادة معدلات التوظيف بشكل كبير.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وأكد أن من أبرز القرارات الحكومية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع نحو 12 ألف مصنع متوقف.

وشدد على أن حل أزمات هذه المصانع يمثل أولوية استراتيجية؛ فإعادة تشغيلها أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة، خاصة أنها تمتلك بنية تحتية وأيدٍ عاملة مدربة.

رؤية رئاسية للنهضة الصناعية

وأشار "ديمتري" إلي أن رؤية الرئيس السيسي لدعم الصناعة تتواصل منذ سنوات، داعيًا جميع الجهات التنفيذية إلى تبني هذه الرؤية في قراراتها من أجل تحقيق طفرة حقيقية، باعتبار أن الصناعة هي مستقبل التنمية في مصر.

اتحاد الصناعات: تعميق التصنيع المحلي حافز اقتصادي يتجاوز الشعارات

ولفت، إلي أن الحكومة تعمل على تحويل شعار "تعميق التصنيع المحلي" إلى واقع اقتصادي ملموس، عبر تشجيع المصنعين على تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، حتى لو كان هناك فارق طفيف في السعر.

مزايا الاعتماد على المكونات المحلية

وأوضح أن استيراد المكونات يفرض أعباء إضافية على المصانع، منها تكاليف التخزين والنقل والجمارك، فضلًا عن الاعتمادات المستندية بالعملات الأجنبية.

في المقابل، يتيح الاعتماد على المكونات المحلية تطبيق نموذج التصنيع في الوقت المناسب (Just in Time)، بما يقلل من الحاجة إلى المخازن ويُوفر السيولة النقدية، حيث يتم الدفع بالجنيه المصري وغالبًا بنظام الأجل.

صناعة قوية تحتاج إلى استقرار

وأشار إلى أن بناء صناعة قوية يشبه زراعة شجرة؛ لا يكفي غرس البذرة، بل يتطلب رعاية مستمرة ودعمًا متواصلًا، محذرًا من أي عوائق مفاجئة مثل فرض ضرائب جديدة أو زيادات جمركية قد تُربك المصانع وتؤثر على استقرارها.

حماية العمال والتنمية الصناعية

ولفت إلى أن حماية العمال وحقوقهم لا تتعارض مع مسيرة التنمية، بل تُعززها؛ فقوانين العمل الجديدة تضمن بيئة مناسبة وأجور عادلة، ما يرفع الإنتاجية ويحسن جودة المنتجات.

وأكد أن الشركات التي تهمل حقوق العمال لن تستطيع المنافسة محليًا أو عالميًا، بينما الاستثمار في العمال هو أساس النجاح والاستدامة.

