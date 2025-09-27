اتحاد الصناعات: أكثر من 20 ألف مصنع متعثّر في مصر

أكد محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن عددًا كبيرًا من المصانع في مصر يعاني من التعثر نتيجة سلسلة من الأزمات المحلية والعالمية خلال السنوات الماضية.

وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن نوع التعثر الأول بدأ في عام 2011 بسبب الأحداث السياسية والأزمات الداخلية التي أثرت على أوقات عمل المصانع، ما أدى إلى توقف عدد كبير منها عن التصدير.

تأثير جائحة كورونا على المصانع

وأشار البهي إلى أن جائحة كورونا أدت إلى توقف شبه كامل لحركة المصانع، واضطرارها للعمل على ورديات قليلة، ما أدى إلى موجة تعثر جديدة شملت الكثير من المصانع، سواء جزئيًا أو كليًا.

التعثر نتيجة ارتفاع التكاليف العالمية

وأوضح أن الموجات الأخيرة من التعثر نتجت عن ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الأزمات العالمية المتكررة، وارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام، مؤكّدًا أن عدد المصانع المتعثرة حاليًا يتجاوز 20 ألف مصنع، موزعة بين التعثر الجزئي والكلي، بالإضافة إلى المصانع المغلقة.

إجراءات إنهاء أزمة المصانع القادرة على السداد

وشدد البهي على أن المصانع القادرة على سداد أصل الدين تم بالفعل إنهاء أزماتها، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الآن هو إعادة تشغيل المصانع المتعثرة جزئيًا أو كليًا ودعمها لتجاوز الأزمة.

