هانيا الحمامي تتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش 2025

فازت هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا ولاعبة وادي دجلة ببطولة مصر الدولية للإسكواش 2025، حيث نجحت في تحقيق اللقب بعد مباراة قوية أمام منافستها أمينة عرفي، المصنفة الرابعة عالميًا.



وقدمت هانيا أداءً استثنائيًا خلال اللقاء، حيث حسمت المباراة بنتيجة1-3 بواقع نقاط 11-6، 5-11، 11-8، 4-11، في مواجهة استغرقت 76 دقيقة، لتضيف إنجازًا جديدًا لمسيرتها الاحترافية، وتؤكد سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي.



وبهذا الفوز، تواصل هانيا تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الإسكواش في العالم.

يذكر أن البطلة هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، تمكنت من تحقيق الفوز على منافستها نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، في الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك في مباراة قوية استمرت لمدة 49 دقيقة، انتهت بنتيجة 3 أشواط نظيفة.



بطولة مصر الدولية للإسكواش 2025 تُعد من أهم البطولات العالمية في رياضة الإسكواش، حيث تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم، بإجمالي جوائز مالية تبلغ أكثر 700,000 دولار أمريكي للسيدات والرجال متساوية وتُقام البطولة في مدينة الجيزة أمام أهرامات الجيزة العظيمة.

