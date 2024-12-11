الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

العسل الأبيض وعصير البرتقال، سلاحك لتقوية المناعة في موسم الشتاء

العسل الأبيض
العسل الأبيض

في موسم الشتاء تزيد نسب الإصابة بالأمراض التنفسية، لذا يجب تقوية الجهاز المناعي لتجنب الإصابة بالعدوى التنفسية.

 

نصائح لتقوية المناعة في موسم الشتاء

 

ووجهت وزارة الصحة نصائح لتقوية المناعة في موسم الشتاء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن منها العسل الأبيض وسلطة الخضروات وعصير البرتقال بالجزر.

ويوجد فوائد متعددة لتناول العسل الأبيض، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامينات ب، والنحاس، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور والزنك.

 

الفوائد الصحية لتناول العسل الأبيض 


تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في العسل الأبيض على حماية الجسم من العديد من الأمراض، كما تعمل على تحسين صحة الأمعاء وبالتالي دعم عملية الهضم وأيضًا كمثبط للبرد وتساعد في تخفيف الألم.

أضرار العسل الأبيض


يسبب الإفراط في العسل الأبيض بعض المخاطر ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي. لا ينبغي إعطاء الأطفال دون سن عام أي شكل من أشكال العسل الخام، ويجب على البالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة تجنبه أيضًا.

 

فوائد عصير البرتقال 

وتشير الدراسات إلى أن شرب عصير البرتقال قد يفيد صحة القلب والصحة الإدراكية ووظيفة المناعة وقد يساعد أيضًا في الحماية من حصوات الكلى.

ومع ذلك، تحتوي بعض الأصناف على كميات ضئيلة من عصير البرتقال الحقيقي ولكنها تحتوي على الكثير من السكر المضاف ومكونات أخرى قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

عصير برتقال 
عصير برتقال 

 يحسن صحة القلب


تتسبب أمراض القلب في حدوث وفيات ويعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والتدخين من عوامل الخطر الأساسية للإصابة بهذا المرض.

وجد الباحثون أن استهلاك عصير البرتقال يرتبط بتحسن ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف باسم الكولسترول "الجيد". 

ويوجد عوامل الخطورة لأمراض القلب، بما في ذلك الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وسكر الدم، والبروتين التفاعلي سي (CRP) 

غنى بمضادات الأكسدة


عصير البرتقال الطازج والمبستر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين سي.

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:
١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول

٣-  لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف
 ٤- غسل اليدين بإستمرار وبشكل جيد وصحيح
 ٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة
 ٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة

٧- تناول تطعيم الانفلونزا الموسمية يعد أداة وقائية آمنة وفاعلة.

ومن جانبها أكدت فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور  إلى أي مرحلة عمرية.

نصائح مهمة للتعايش مع مرض السكر لتجنب حدوث مضاعفات

فى يومه العالمى، اعرفى أعراض وأسباب مرض السكري وأفضل طرق للعلاج

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025

 وأوضحت أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاطعمة الغنية بالفيتامينات البرتقال بالجزر الامراض التنفسية العدوى التنفسية تقوية الجهاز المناعي عصير البرتقال عصير البرتقال بالجزر موسم الشتاء وزارة الصحة نصائح لتقوية المناعة

مواد متعلقة

بعد إصابة منى فاروق، تعرف على أسباب مرض شلل المعدة وأهم أعراضه

استشاري حساسية يكشف معلومات مهمة عن دور البرد المنتشر بين الكبار والأطفال

بسبب البرد، غيابات مهمة عن قائمة بيراميدز لرحلة مالي

ذروته في الشتاء، الطب البيطري يكشف خطته لمواجهة مرض الحمى القلاعية

الأكثر قراءة

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

حرس الحدود يخطف فوزا من الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

ليس فقط الراتب الضخم، 4 أسباب دفعت جوميز للرحيل عن الزمالك

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الحزن يسيطر على مران الزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل (صور)

مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 سلع تصدرها مصر إلى النرويج خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفضيل الدنيا على الآخرة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة القيامة

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية