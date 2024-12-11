العسل الأبيض وعصير البرتقال، سلاحك لتقوية المناعة في موسم الشتاء

في موسم الشتاء تزيد نسب الإصابة بالأمراض التنفسية، لذا يجب تقوية الجهاز المناعي لتجنب الإصابة بالعدوى التنفسية.

نصائح لتقوية المناعة في موسم الشتاء

ووجهت وزارة الصحة نصائح لتقوية المناعة في موسم الشتاء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن منها العسل الأبيض وسلطة الخضروات وعصير البرتقال بالجزر.

ويوجد فوائد متعددة لتناول العسل الأبيض، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامينات ب، والنحاس، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور والزنك.

الفوائد الصحية لتناول العسل الأبيض



تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في العسل الأبيض على حماية الجسم من العديد من الأمراض، كما تعمل على تحسين صحة الأمعاء وبالتالي دعم عملية الهضم وأيضًا كمثبط للبرد وتساعد في تخفيف الألم.

أضرار العسل الأبيض



يسبب الإفراط في العسل الأبيض بعض المخاطر ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي. لا ينبغي إعطاء الأطفال دون سن عام أي شكل من أشكال العسل الخام، ويجب على البالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة تجنبه أيضًا.

فوائد عصير البرتقال

وتشير الدراسات إلى أن شرب عصير البرتقال قد يفيد صحة القلب والصحة الإدراكية ووظيفة المناعة وقد يساعد أيضًا في الحماية من حصوات الكلى.

ومع ذلك، تحتوي بعض الأصناف على كميات ضئيلة من عصير البرتقال الحقيقي ولكنها تحتوي على الكثير من السكر المضاف ومكونات أخرى قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

عصير برتقال

يحسن صحة القلب



تتسبب أمراض القلب في حدوث وفيات ويعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والتدخين من عوامل الخطر الأساسية للإصابة بهذا المرض.

وجد الباحثون أن استهلاك عصير البرتقال يرتبط بتحسن ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف باسم الكولسترول "الجيد".

ويوجد عوامل الخطورة لأمراض القلب، بما في ذلك الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وسكر الدم، والبروتين التفاعلي سي (CRP)

غنى بمضادات الأكسدة



عصير البرتقال الطازج والمبستر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين سي.

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:

١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول

٣- لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف

٤- غسل اليدين بإستمرار وبشكل جيد وصحيح

٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة

٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة

٧- تناول تطعيم الانفلونزا الموسمية يعد أداة وقائية آمنة وفاعلة.

ومن جانبها أكدت فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور إلى أي مرحلة عمرية.

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025

وأوضحت أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا.

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