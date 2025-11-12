استشاري مناعة يوجه رسالة تحذيرية عن لقاح الإنفلونزا (فيديو)

18 حجم الخط

طالب الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، المواطنين بسرعة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمي مبكرًا، موضحًا أن الجسم يحتاج حوالي أسبوعين لتكوين المناعة الكاملة، ما يجعل الحصول على التطعيم قبل بدء موسم الشتاء ونزلات البرد أمرًا ضروريًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن التوقيت المثالي لأخذ اللقاح يكون من منتصف سبتمبر وحتى بداية الشتاء، مؤكدًا أن الفئات الأكثر عرضة للمرض مثل كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطفال الصغار، والكوادر الطبية، يجب ألا يؤخروا الحصول عليه.

وأضاف أن التطعيم لا يحمي الفرد فقط، بل يفيد من حوله، ويقلل من مضاعفات المرض، خاصة لدى الحوامل والأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن بعض الأعراض الخفيفة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضعي بعد التطعيم أمر طبيعي وآمن جدًا.



وأكد أن التطعيم لا يغني عن الإجراءات الوقائية الأخرى مثل الكمامة، وغسل اليدين، والتهوية الجيدة، والتباعد الآمن، معتبرًا أن الجمع بين التطعيم والإجراءات الوقائية يمثل استراتيجية فعالة لمواجهة الإنفلونزا وأي متحورات محتملة للفيروس.

