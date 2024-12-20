الجمعة 20 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

هيئة الدواء: نقص هذا الفيتامين يسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي

فيتامين أ،فيتو
فيتامين أ،فيتو

 يعد فيتامين “أ” من الفيتامينات المهمة للجسم، كما أنه يساعد في تقوية المناعة .

 

مصادر الحصول على فيتامين أ

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم مصادر الحصول على فيتامين أ ومنها:

 ١-الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والبيض.​

٢-مصادر نباتية من الفاكهة مثل الشمام والكانتالوب والمشمش والمانجو، كذلك من الخضراوات مثل الجزر والسبانخ.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية خطورة نقص ڨيتامين أ في الجسم منها حدوث جفاف الملتحمة، وهي عدم القدرة على الرؤية في الإضاءة المنخفضة.​

 

خطورة نقص فيتامين أ 

 أفادت هيئة الدواء المصرية أن نقص فيتامين أ يساعد في زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والعدوى مثل الحصبة والإسهال كما يسبب فقر الدم.​

 

 فيتامين أ هو فيتامين غذائي مهم يلعب دورا في العديد من وظائف الجسم الحيوية، وقد يحدث النقص عندما لا يحصل الشخص على ما يكفي من فيتامين أ لتغطية احتياجات جسمه، مما يسبب ظهور أعراض مرضية.

فيتامين أ
فيتامين أ

أعراض نقص فيتامين أ

 وقد تختلف أعراض نقص فيتامين أ في شدتها، وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض أكثر خطورة من غيرهم. 

وتشمل أعراض نقص فيتامين أ:

1- ضعف الرؤية

وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن مشاكل الرؤية شائعة لدى أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين أ، وقد تصبح العين جافة جدًا مما قد يؤدي إلى تلف القرنية والشبكية، كما أن العمى الليلي هو أحد العلامات الأولى لنقص فيتامين أ بحسب منظمة الصحة العالمية.

 

2- الالتهابات المتكررة

يلعب فيتامين أ دورًا رئيسيًا في تقوية المناعة، وقد يعاني الشخص الذي يعاني من نقص فيتامين أ من التهابات متكررة، لأنه لا يستطيع مقاومة هذه الالتهابات بسهولة.

 

3- مشاكل الجلد

قد يلاحظ بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين أ مشاكل في بشرتهم، مثل الجفاف والحكة والتقشر، وقد يواجه البعض مشاكل مماثلة على الشعر وفروة الرأس أيضًا.

 

4- ضعف الخصوبة

ويلعب فيتامين أ دورًا موثوقًا في الإنجاب، وقد يؤدي نقصه إلى العقم وصعوبة الحمل.

5- توقف النمو

 

الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين أ

قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة لخطر نقص فيتامين أ، بما في ذلك:

الأطفال الرضع

الحوامل أو المرضعات

كبار السن

أصحاب الاضطرابات الهضمية.

 

أهمية فيتامين “أ” لجسم الإنسان

قوة النظر

تقوية الجهاز المناعي

هناك نوعان من فيتامين أ في النظام الغذائي للإنسان، الأول هو فيتامين أ، مثل الريتينول، والذي يأتي من مصادر حيوانية، بما في ذلك اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

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الأطعمة الغنية بفيتامين أ

 هناك عدد من المصادر الغذائية البسيطة لفيتامين أ، ويشمل ذلك المصادر النباتية والحيوانية، لذلك من السهل عادةً تلبية توصيات تناوله عند اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وتتضمن السعرات الحرارية فيها. 

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