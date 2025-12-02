الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
إعلان ورشة دولية للحوسبة العلمية الفعالة في SESAME

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي،
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز SESAME للضوء السنكروتروني للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط، عن مدرسة INFN الدولية للحوسبة العلمية الفعالة، حول:
"الهندسة المعمارية والأدوات والمنهجيات لتطوير تطبيقات الحوسبة العلمية الفعالة على نطاق واسع".

مكان انعقاد الورشة: بيت الضيافة سيرجيو فوبيني بمركز SESAME للضوء السنكروتروني – الأردن.

الفئة المستهدفة: طلاب الدكتوراة، وطلاب ما بعد الدكتوراه، والباحثون الشباب في مجال تطوير التطبيقات والأنظمة العلمية.

ورشة وطريقة التقديم، يرجى زيارة الرابط:
 

آخر موعد للتقديم: 15 ديسمبر 2025.

 

وفي سياق آخر أعلنت  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية عن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب تحت عنوان "مستقبل الوقود الحيوي في مصر".

 

يأتي ذلك في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على دعم الإبداع العلمي بين طلاب التعليم قبل الجامعي، وإتاحة الفرص للمشاركة في المنافسات العلمية التي تعزز الابتكار والجودة والتنافسية في التعليم.


شروط المسابقة:
* إعداد فيديو قصير مدته من 3 إلى 5 دقائق يتناول الوقود الحيوي، مستقبله في مصر، وأهميته، وإرساله إلى اللجنة في موعد أقصاه الخميس 1 يناير 2026.
* ألا يقل عمر المتسابق عن 14 عامًا ولا يزيد عن 20 عامًا بنهاية ديسمبر 2025، على أن يكون مقيدًا بمرحلة التعليم الإعدادي أو الثانوي (قبل الجامعي).
* يُرسل الفيديو مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد على البريد الإلكتروني التالي:
osama.i.marzouk@gmail.com
آخر موعد لتلقي المقالات هو 31 يناير 2026.
إعلان النتائج والجوائز:
* تُعلن أسماء الفائزين خلال احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
* تمنح الأكاديمية 3 جوائز مالية للمراكز الفائزة، بالإضافة إلى شهادات تقدير.

