وفد جامعة عين شمس الأهلية في زيارة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025

نظمت جامعة عين شمس الأهلية زيارة ميدانية لوفد من طلابها إلى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، لتعزيز وعي الطلاب بأهمية التكنولوجيا الدفاعية في تحقيق التنمية والاستقرار، وترسيخ الشعور بالانتماء والفخر بقدرات الدولة المصرية وإمكاناتها المتطورة في مجالات التصنيع العسكري.

جاءت الزيارة تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية، وتنظيم وزارة الدفاع، وإشراف سمير عثمان أمين عام جامعة عين شمس الأهلية وتنسيق مديرى البرامج وبإشراف عام إدارة التربية العسكرية.

ويعد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية منصة عالمية رائدة تستعرض أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات التسليح والأنظمة الدفاعية، ويجمع المعرض نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات العسكرية من مختلف دول العالم لعرض ابتكاراتها في مجالات الدفاع الجوي، والأنظمة الذكية، والمركبات المدرعة، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الفضاء.

وخلال الجولة بالمعرض أطلع الطلاب على نماذج متقدمة من المعدات الدفاعية، وأنظمة التسليح الحديثة، والتقنيات الذكية المستخدمة في تعزيز قدرات الأمن القومي.

كما أتيح للطلاب مناقشة المتخصصين والخبراء للتعرف على مستجدات الصناعات العسكرية المصرية ودورها الحيوي في دعم الاستراتيجية الوطنية.

واستمرارًا للزيارات التي تستهدف تعزيز روح الولاء والإنتماء بين طلاب جامعة عين شمس الأهلية، تنظم الجامعة رحلة إلى قيادة الجيش الثالث الميداني بالسويس، وزيارة عيون موسى.

