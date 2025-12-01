الدكتورة سوزان القليني مستشارا إعلاميا لرئيس جامعة عين شمس (بروفايل)

18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتعيين الدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام، مستشارًا إعلاميًا لرئيس الجامعة اعتبارًا من ١ / ١٢ / ٢٠٢٥.

وتُعد الدكتورة سوزان القليني من أبرز الكوادر الأكاديمية والإعلامية، حيث تمتد مسيرتها لتشمل مناصب قيادية بارزة وخبرات استشارية رفيعة المستوى.

حيث شغلت منصب عميدة كلية الآداب (جامعة عين شمس) خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

ومنصب عميدة كلية الإعلام بجامعة ليوا بالإمارات العربية المتحدة من 2019 إلى 2022.

كما شغلت عدة مناصب استشارية هامة، أبرزها:

المستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس (2013-2019).

والمستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان (2015-2016).

والمستشار الإعلامي لمجلس الشعب في الفترة من (2003-2011).

كما عينت بالمجلس القومي للمرأة بقرار رئاسي، وشغلت منصب رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، كما عينت عضوة بـالمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام في أول تشكيل له وعضوية لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات.

وعن الإسهامات العلمية، قدمت للمكتبة العربية 15 كتابًا وأكثر من 23 مؤلفًا علميًا وما، يزيد على أربعين دراسة علمية منشورة بمجلات علمية دولية محكمة، وأكثر من خمسة وعشرين بحثًا علميًا.

كما أشرفت على ما يزيد على مائة رسالة ماجستير ودكتوراه، واشتركت في مناقشة ما يزيد على مائة وعشرين رسالة أخرى.

كما شاركت الدكتورة سوزان القليني فيما لا يقل عن ثلاثين مؤتمرًا علميًا داخل جمهورية مصر العربية، ومؤتمرات في لبنان وتونس وغيرها من البلدان العربية.

