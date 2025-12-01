علوم عين شمس تحصل على اعتماد 14 برنامجا جديدا

18 حجم الخط

حصلت كلية العلوم بجامعة عين شمس على الاعتماد البرامجي لأربعة عشرة برنامجًا أكاديميًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليصبح لدى كلية العلوم جامعة عين شمس ستة عشر برنامجًا معتمدًا، وهو إنجاز نوعي يعكس التميز والريادة الأكاديمية للكلية.

كلية العلوم جامعة عين شمس تحصل على اعتماد أربعة عشر برنامجا جديدا

وجاء ذلك برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ومحمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم.

وتضم البرامج المعتمدة حديثًا هي:

• الكيمياء الحيوية

• الكيمياء الحيوية والكيمياء

• علم الحيوان والكيمياء

• علم الحشرات والكيمياء

• الميكروبيولوجي

• الميكروبيولوجي والكيمياء

• الجيولوجيا والكيمياء

• الجيولوجيا والجيوفيزياء

• الجيوفيزياء

• جيوفيزياء البترول

• علوم الحاسب

• الإحصاء وعلوم الحاسب

• الكيمياء

• الكيمياء التطبيقية

بالإضافة الى البرامج التي كانت معتمدة سابقًا:

• النبات والكيمياء

• التكنولوجيا الحيوية التطبيقية

وفى سياقة أشاد محمد ضياء زين العابدين بجهود إدارة الكلية المتميزة وخاصة لما تذخر به من قامات علمية من مختلف الأجيال كما أشاد بجهود إدارة الكلية فى مقدمتها عميد الكلية ووكلاء الكلية وإدارة الجودة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالكلية لما يقدموه دائمًا من جهد وتفانى فى العمل من أجل الارتقاء بالكلية وحصولها على الاعتماد لأكثر من أربعة عشر برنامج بنظام الساعات المعتمدة والذى يعمل على تخريج كوادر علمية متميزة تسهم في رفع اسم جامعتنا العريقة ووطننا الغالي.

كما أضاف محمد رجاء السطوحى أن حصول الكلية على هذا الاعتماد البرامجي لأربعة عشرة برنامج جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الكلية والجامعة بين المؤسسات الأكاديمية.

