الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

علوم عين شمس تحصل على اعتماد 14 برنامجا جديدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط
ads

 حصلت كلية العلوم بجامعة عين شمس على الاعتماد البرامجي لأربعة عشرة برنامجًا أكاديميًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليصبح لدى كلية العلوم جامعة عين شمس  ستة عشر برنامجًا معتمدًا، وهو إنجاز نوعي يعكس التميز والريادة الأكاديمية للكلية. 

 كلية العلوم جامعة عين شمس تحصل على اعتماد أربعة عشر برنامجا جديدا

وجاء ذلك برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ومحمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم. 

وتضم البرامج المعتمدة حديثًا هي:
• الكيمياء الحيوية
• الكيمياء الحيوية والكيمياء
• علم الحيوان والكيمياء
• علم الحشرات والكيمياء
• الميكروبيولوجي
• الميكروبيولوجي والكيمياء
• الجيولوجيا والكيمياء
• الجيولوجيا والجيوفيزياء
• الجيوفيزياء
• جيوفيزياء البترول
• علوم الحاسب
• الإحصاء وعلوم الحاسب
• الكيمياء
• الكيمياء التطبيقية
بالإضافة الى البرامج التي كانت معتمدة سابقًا:
• النبات والكيمياء
• التكنولوجيا الحيوية التطبيقية

وفى سياقة أشاد  محمد ضياء زين العابدين بجهود إدارة الكلية المتميزة وخاصة لما تذخر به من قامات علمية من مختلف الأجيال كما  أشاد بجهود إدارة  الكلية فى مقدمتها عميد الكلية ووكلاء الكلية وإدارة الجودة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالكلية لما يقدموه دائمًا من جهد وتفانى  فى العمل من أجل الارتقاء بالكلية وحصولها على الاعتماد لأكثر من أربعة عشر برنامج بنظام الساعات المعتمدة والذى يعمل على تخريج  كوادر علمية متميزة تسهم في رفع اسم جامعتنا العريقة ووطننا الغالي.  

كما أضاف محمد رجاء السطوحى أن حصول الكلية على هذا الاعتماد البرامجي لأربعة عشرة برنامج جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الكلية  والجامعة بين المؤسسات الأكاديمية.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية العلوم جامعة عين شمس التكنولوجيا الحيوية الساعات المعتمدة الميكروبيولوجي رئيس جامعة عين شمس علم الحيوان علم الحشرات علوم الحاسب كلية العلوم جامعة عين شمس

مواد متعلقة

أيمن عاشور: زيادة ملحوظة في عدد قرارات تعيين القيادات الجامعية خلال 2025

تعاون استراتيجي بين جامعة عين شمس وشركة GE Healthcare العالمية

وزير التعليم العالي يؤكد: مشروع الجينوم يرسخ مكانة مصر في علوم الجينوم والطب الدقيق

مكاسب أكاديمية مصر للطيران للتدريب من مشاركتها في معرض دبي 2025

ضوابط التقديم للحج بوزارة التعليم العالي (إنفوجراف)

إيرباص تشكر مصر للطيران على تنفيذ التحديثات البرمجية لطائرات A320 بسرعة وكفاءة

مصر تتولى رئاسة لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي لأمن ومعلومات المسافرين

انطلاق فعاليات IRC Expo 2025 بشراكات دولية ومحلية

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مفتي الجمهورية: احتكار السلع بقصد زيادة الأسعار حرام شرعا ومجرم قانونا

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads