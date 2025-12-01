رئيس مصر للطيران يلتقي وفدا رفيع المستوى من مجموعة طيران أبو ظبي

18 حجم الخط

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شركة أبوظبي للطيران وعدد من الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات الطيران والصيانة والشحن والتدريب برئاسة محمود الهاملي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي للطيران وذلك بالمقر الإداري لمصر للطيران في القاهرة.

وضم الوفد الإماراتي كلًا من ياسر سعيد الفليتي مدير إدارة الشؤون الحكومية – طيران أبو ظبي ومحمد رضا نائب الرئيس للاستراتيجية والعلاقات الدولية – طيران أبوظبي، وحضر الاجتماع من جانب مصر للطيران الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس إبراهيم فتحى رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى والطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وجاء اللقاء استكمالًا للمباحثات التي انطلقت فى أبو ظبى خلال الفترة الماضية بين الجانبين، عقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في أبوظبي بهدف تعزيز التعاون في عدة مجالات رئيسية تشمل خدمات الشحن الجوي وتطوير القدرات اللوجيستية وتوسيع الحضور الإقليمي، وإطلاق مسارات شحن جديدة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية عبر تبادل الخبرات والمعرفة في مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات (MRO) لتعزيز سلسلة الإمداد الإقليمي وتوريد قطع الغيار للمطارات وشركات الطيران إضافةً إلى دراسة اٍمكانية إنشاء مركز إقليمي في مصر لتوريد قطع الغيار يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في أنشطة التدريب بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب ومركز أبوظبي لتدريب الطيران من خلال برامج التدريب وإعداد الكوادر الفنية وتبادل الخبرات.

التوسع في الشراكات الاقتصادية

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات المطلوبة لدخول مذكرات التفاهم مرحلة التنفيذ وفقًا للجدول الزمنى المحدد، كما ناقش الجانبان فرص التوسع في الشراكات الاقتصادية فى مجالات الدعم الفني والخدمات الأرضية، إلى جانب زيادة الاعتماد المتبادل في خدمات الشحن والصيانة.

وقد صرح الطيار أحمد عادل،أن مصر للطيران تعتز بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل دعامة أساسية للثقة المتبادلة والرؤية المشتركة التي تهدف إلى تطوير صناعة الطيران في المنطقة.

وأكد عادل أن التعاون مع طيران أبوظبي والشركات الإماراتية الشقيقة مثل AMMROC وGAL يمثل خطوة مضافة حقيقية لخطة التطوير داخل مصر للطيران، موضحًا أن هذا التعاون يسهم بشكل فعال في تعزيز القدرات التشغيلية والفنية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مد جسور التعاون مع الجانب الإماراتي يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران الإقليمي، والتي تتطلب بناء شراكات قوية ومشروعات مستدامة.

ومن جانبه، ثمَّن الوفد الإماراتي الدور المحوري الذي تقوم به مصر للطيران في المنطقة، معربًا عن تطلعه إلى توسيع أفاق التعاون بما يحقق التكامل الفعال بين الشركات العربية الرائدة في صناعة الطيران.

