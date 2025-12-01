الإثنين 01 ديسمبر 2025
أخبار مصر

أيمن عاشور: زيادة ملحوظة في عدد قرارات تعيين القيادات الجامعية خلال 2025

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام ٢٠٢٥ شهد زيادة ملحوظة في قرارات تعيين  القيادات الجامعية، دعمًا لاستقرار العملية التعليمية بالجامعات، والتطوير الأكاديمي والإداري، وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ خطط التطوير المؤسسي. 

 

زيادة ملحوظة في عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين القيادات الجامعية خلال عام ٢٠٢٥

 وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن إجمالي القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين قيادات جامعية التي صدرت خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى تاريخه بلغ ١٩١ قرارًا.

وشملت القرارات التي صدرت خلال عام ٢٠٢٥ مختلف مواقع القيادة داخل الجامعات المصرية، وفقًا لما يلي: 
• تعيين رؤساء الجامعات: قرارين
• تعيين نواب رؤساء الجامعات: ٢١ قرارًا
• تعيين عمداء الكليات: ١٦٨ قرارًا

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضخ كوادر قيادية قادرة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات.

جدير بالذكر أن عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين قيادات جامعية، والتي صدرت خلال عام ٢٠٢٤ -وفق تصريح  محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي- بلغ ٩٠ قرارًا، موزعة على النحو التالي: ٣ قرارات لتعيين رؤساء الجامعات، و١٠ قرارات لتعيين نواب رؤساء الجامعات، و٧٧ قرارًا لتعيين عمداء الكليات. 

التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية البحث العلمي التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور القيادات الجامعية منظومة التعليم

