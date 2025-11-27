الخميس 27 نوفمبر 2025
أكاديمية البحث العلمي تعلن مسابقة "الرياضيات في كل مكان – الموسم الخامس"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي ممثلة في اللجنة الوطنية للرياضيات الموسم الخامس من مسابقة "الرياضيات في كل مكان"، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات (Pi Day) في 14 مارس.

ويأتي ذلك في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على إتاحة الفرص المختلفة للطلاب من جميع مراحل التعليم قبل الجامعي للمشاركة في المنافسات العلمية.

الفئات المشاركة:

طلاب المدارس حتى الصف الثاني عشر.

مجالات المسابقة:

* رحلة العلماء العرب في الرياضيات.

* الرياضيات التطبيقية (السوائل، ميكانيكا الكم الحاسوبية، الرياضيات في علم الفلك، الأرصاد الجوية، التغير المناخي).

* الاحتمالات والإحصاء.

* الهندسة وعلم المثلثات.

* الجبر وعلم الأرقام والأنظمة الديناميكية.

* موضوع عام في الرياضيات.

طريقة التقديم:

* اختيار الفئة الأنسب.

* تسجيل الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

* تحميل الملف البحثي متضمنًا: الفئة المختارة - اسم الطالب/الطالبة - عنوان الموضوع البحثي - الملخص (200 كلمة كحد أقصى) - المقدمة (صفحتان كحد أقصى) - تفاصيل الموضوع (3–6 صفحات) - الفوائد المستخلصة والأفكار المستقبلية (إن وجدت) - المراجع - شهادة الميلاد للطلاب أقل من 16 سنة أو بطاقة الرقم القومي للطلاب فوق 16 سنة - صورة شخصية للطالب.

* آخر موعد لاستلام الطلبات: 31 ديسمبر 2025.
* الإعلان عن القائمة المختصرة: 1 فبراير 2026.
* المسابقة النهائية: جلسة عرض داخل الأكاديمية.

الجوائز:

* شهادات وجوائز مالية لأفضل 3 فائزين.

* شهادة لأفضل بحث مكتوب وأقل نسبة اقتباس.

* شهادة لأفضل مناقشة.

 

