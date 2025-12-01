تجارة عين شمس تستضيف كبير مديري الأعمال الدولية بـ UWorld الأمريكية

الإثنين 01 ديسمبر 2025
استضافت كلية التجارة بجامعة عين شمس، الخبير الدولي  الدكتور عزيز طيبي، كبير مديري الأعمال الدولية بشركة UWorld الأمريكية الرائدة في التدريب المهني، في ندوة علمية بعنوان "إعداد محترفي المالية والمحاسبة للعالمية: رؤى من UWorld"

عُقدت الندوة، التي حظيت بإقبال وحضور مكثف، في قاعة  الدكتور "علي لطفي" بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرعاية وتنسيق مباشر من  الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية.

قدم الدكتور عزيز طيبي، خلال الندوة التي أشرف عليها الدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر راضي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، محتوى شاملًا استعرض خلاله أبرز الشهادات المهنية العالمية المعتمدة في مجالات المحاسبة والتمويل، مثل: المحاسب القانوني المعتمد (CPA) - المحاسب الإداري المعتمد (CMA) - المحلل المالي المعتمد (CFA)مسلطًا الضوء على طبيعة كل شهادة، ومتطلبات الحصول عليها، والمسارات الوظيفية التي تفتحها، وكيفية اختيار الطالب للمسار الأمثل بما يتوافق مع طموحاته المهنية.

من جانبه، شارك الدكتور أسامة سامي، المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة، تجربته الشخصية الناجحة كنموذج عملي يُحتذى به، حيث أوضح الأثر البارز للمواد التدريبية وبنوك الأسئلة التي تقدمها "UWorld" في اجتيازه لامتحانات الشهادات الدولية الثلاث (CFA, CMA, CPA)، مشددًا على أن هذه الشهادات تشكل "جواز سفر" مهنيًا يضع حاملها على خريطة المنافسة العالمية.

 

كما وجهت الندوة دعوة ملحة للطلاب لاستثمار الإجازة الصيفية بشكل استراتيجي، والبدء في التحضير لإحدى هذه الشهادات الدولية، مؤكدة أن الحصول على شهادة مهنية معتمدة على الأقل يعد ضرورة حتمية لتعزيز القدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي وزيادة فرص التوظيف.

وشهدت الفعالية تفاعلًا ملحوظًا من الحضور الذي ضم لفيفًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والباحثين، حيث دار حوار ثري حول آفاق العمل في قطاعي المال والأعمال، وكيفية الاستعداد المبكر للمسار المهني من خلال استغلال سنوات الدراسة الجامعية في بناء المهارات واكتساب المؤهلات العالمية التي يطلبها سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة UWorld  تُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال التدريب المهني على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع بخبرة واسعة في دعم الطلاب والمهنيين للاستعداد لاجتياز الامتحانات الدولية، حيث تقدم محتوى تدريبيًا متطورًا وبنوك أسئلة شاملة تُعد الأكثر فعالية في التحضير لهذه الشهادات العالمية.

و أكد الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، بأن الندوة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لكلية التجارة بجامعة عين شمس، التي تهدف إلى ربط المنظومة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل الفعلية، وتأهيل خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة، قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وفي ختام الفعالية، توجه  الدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور تامر راضي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بالشكرٍ الى الدكتور عزيز طيبي، مقدمين درع الكلية تقديرًا لمحاضرته الثرية والملهمة، والتي أثرت الحوار الأكاديمي، وساهمت في إضاءة الطريق أمام طلاب الكلية نحو مستقبل مهني مشرق.

وشارك في التنظيم الناجح للفعالية إدارة رعاية الشباب بالكلية بقيادة الأستاذ هاني الغول، من خلال اتحاد طلاب الكلية، حيث قدم الفريق الإعلامي للاتحاد جهدًا متميزًا في التنظيم والتغطية الإعلامية التي أسهمت في إبراز هذا الحدث الكبير.

