كلية التربية النوعية بعين شمس تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

18 حجم الخط

احتفلت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس باليوم العالمي للإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، وذلك من خلال احتفالية نظمها قسم العلوم التربوية والنفسية بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية، وبحضور الدكتور زينب مصطفى موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور داليا حسين فهمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، والدكتورة سامية سري مدير مراكز التدريب والتأهيل بمركز «بصيرة» لذوي الاحتياجات الخاصة، وبإشراف الدكتور محمد مصطفى رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بالكلية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتور زينب مصطفى موسى أهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، مشددة على دور الكلية في توفير بيئة داعمة ومحفزة لهم. كما أوضحت الدكتور داليا حسين أهمية هذه الفئة في المجتمع، وضرورة تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة الجامعية.

وأعربت الدكتور رنا الهلالي عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال، مشيدة بدور الجامعة في إزالة العقبات أمام الطلاب ذوي الإعاقة، ودعمهم نفسيًا وتعليميًا دون أي تمييز، واستعرضت نشأة مركز ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس وجهوده منذ تأسيسه عام 2019 وحتى الآن، والخدمات المختلفة التى يقدمها.

إعداد معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت الدكتور نادية الحسيني، أستاذ قسم العلوم التربوية والنفسية وعميد الكلية الأسبق، ريادة كلية التربية النوعية في إعداد معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وأعربت عن سعادتها بالاحتفال، مناشدة الطلاب تعزيز دمج زملائهم من ذوي الإعاقة.

وفي كلمته، تمنى الدكتور محمد مصطفى، رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بالكلية تحقيق أهداف الاحتفال، مؤكدًا أن رسالة اليوم تقوم على التكامل لا التنافس، وداعيًا إلى تعزيز العمل الجماعي بين أقسام الكلية.

وقدمت الطالبة نيفين يوسف خيري من قسم التربية الخاصة «من ذوي الإعاقة البصرية» عزفًا للسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم توعوي عن اليوم العالمي للإعاقة، ثم فيلم يستعرض جهود القسم في دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، تلاه عرض فني استعراضي قدمه طلاب الصم بالكلية، الذين توجهوا بالشكر لرئيس الجامعة وعميد الكلية ومدير مركز الإعاقة على دعمهم المستمر.

كما أكدت الدكتورة سامية سري أن دور مركز «بصيرة» هو تدريب وتأهيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع للتعامل مع التحديات، وتحقيق دمج فعلي وحقيقي لذوي الإعاقة البصرية.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا مسرحيًا للفنانة رانيا رضا (رانيا ما تعرفش المستحيل)، وكلمة ملهمة للمتحدثة إسراء أحمد (أم روح حلوة) التي روت تجربتها مع الإعاقة وتحديها لها بالإصرار والابتسامة، إضافة إلى عرض فيديو عن تجربة الإعلامية والفنانة صفاء طه، ثم فقرة موسيقية لكورال طلاب التربية الخاصة.

واختُتم الحفل بتكريم المشاركين والقائمين على تنظيم الاحتفالية وكل من ساهم في دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.