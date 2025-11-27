أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقديم لمسابقة مستقبل الوقود الحيوي في مصر

18 حجم الخط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية عن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب تحت عنوان "مستقبل الوقود الحيوي في مصر".

يأتي ذلك في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على دعم الإبداع العلمي بين طلاب التعليم قبل الجامعي، وإتاحة الفرص للمشاركة في المنافسات العلمية التي تعزز الابتكار والجودة والتنافسية في التعليم.



شروط المسابقة:

* إعداد فيديو قصير مدته من 3 إلى 5 دقائق يتناول الوقود الحيوي، مستقبله في مصر، وأهميته، وإرساله إلى اللجنة في موعد أقصاه الخميس 1 يناير 2026.

* ألا يقل عمر المتسابق عن 14 عامًا ولا يزيد عن 20 عامًا بنهاية ديسمبر 2025، على أن يكون مقيدًا بمرحلة التعليم الإعدادي أو الثانوي (قبل الجامعي).

* يُرسل الفيديو مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد على البريد الإلكتروني التالي:

osama.i.marzouk@gmail.com

آخر موعد لتلقي المقالات هو 31 يناير 2026.

إعلان النتائج والجوائز:

* تُعلن أسماء الفائزين خلال احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

* تمنح الأكاديمية 3 جوائز مالية للمراكز الفائزة، بالإضافة إلى شهادات تقدير.

ودعت الأكاديمية جميع الطلاب المهتمين بالعلوم والبحث والابتكار للمشاركة وإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجال يُعد من أهم مجالات المستقبل في مصر والعالم.

