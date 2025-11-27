الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقديم لمسابقة مستقبل الوقود الحيوي في مصر

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
أعلنت  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية عن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب تحت عنوان "مستقبل الوقود الحيوي في مصر".

 يأتي ذلك في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على دعم الإبداع العلمي بين طلاب التعليم قبل الجامعي، وإتاحة الفرص للمشاركة في المنافسات العلمية التي تعزز الابتكار والجودة والتنافسية في التعليم.


شروط المسابقة:
* إعداد فيديو قصير مدته من 3 إلى 5 دقائق يتناول الوقود الحيوي، مستقبله في مصر، وأهميته، وإرساله إلى اللجنة في موعد أقصاه الخميس 1 يناير 2026.
* ألا يقل عمر المتسابق عن 14 عامًا ولا يزيد عن 20 عامًا بنهاية ديسمبر 2025، على أن يكون مقيدًا بمرحلة التعليم الإعدادي أو الثانوي (قبل الجامعي).
* يُرسل الفيديو مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد على البريد الإلكتروني التالي:
osama.i.marzouk@gmail.com
آخر موعد لتلقي المقالات هو 31 يناير 2026.
إعلان النتائج والجوائز:
* تُعلن أسماء الفائزين خلال احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
* تمنح الأكاديمية 3 جوائز مالية للمراكز الفائزة، بالإضافة إلى شهادات تقدير.


ودعت الأكاديمية جميع الطلاب المهتمين بالعلوم والبحث والابتكار للمشاركة وإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجال يُعد من أهم مجالات المستقبل في مصر والعالم.

